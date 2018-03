Las grandes perdedoras de la crisis son las rentas más bajas, no las clases medias

Las socias de la cooperativa Ardora trabajan en tierra de hombres… o, mejor dicho, en mar de hombres. Su cooperativa, con sede en Nigrán (Pontevedra), se dedica a la formación y consultoría de proyectos en el sector pesquero y otros, en diferenres ámbitos: educación, divulgación, comercialización, promoción de productos pesqueros, gestión medioambiental, igualdad de género, capacitación profesional, inserción laboral y prevención de riesgos laborales.

La pesca mar adentro es mayoritariamente una cuestión masculina (no ocurre lo mismo con el marisqueo a pie); sin embargo, las socias de la cooperativa, que ya lleva más de diez años de andadura, han sabido moverse como pez en el agua.

"Yo inicialmente no formaba parte de la cooperativa. Comencé a trabajar con ellas desde un proyecto, y cuando terminó y me quedé sin trabajo me llamaron para que me involucrara en la empresa", explica Teresa Rivas, que actualmente es gerente de la cooperativa. "Al principio parece difícil trabajar en un sector donde maioritariamente son hombres", agrega. "Cuando no te conocen, por el hecho de ser mujer, puedes encontrar alguna reticencia inicial, pero una vez que demuestras tu capacidad, no tienes ningún problema. Es un sector muy agradecido y que nos han enseñado mucho".