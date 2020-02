"¡Andalucía, muévete!": la Marcha de la Dignidad vuelve a manifestarse este 28F bajo el argumento de que "los problemas crecen"

"Por nuestros derechos, ¡Andalucía muévete!" es el lema que este año recorrerá las calles de Sevilla en la tradicional manifestación con motivo del 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, y aniversario del referendum que supuso la autonomía plena para Andalucía. Tras más de un año del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, con el respaldo de Vox, numerosos colectivos y organizaciones sociales, así como algunos sindicatos y partidos de izquierdas consideran que, como la serie estadounidense de los 80, los problemas crecen. Mientras todos los grupos del Parlamento, excepto Vox, se han reivindicado andalucistas a las puertas del 28F, los convocantes (Caminando / Marchas de la Dignidad) piensan que "toca salir a la calle porque los problemas no dejan de incrementarse", señala textualmente el manifiesto de partida que se leerá al final de la manifestación que partirá a las 12.00 horas de la calle José Laguillo.

Las reivindicaciones no varían especialmente respecto a otros años, pero las protestas del campo y la petición de derogación de las reformas laborales al nuevo Gobierno español PSOE-Unidas Podemos son los asuntos más ligados a la actualidad que a buen seguro centrarán muchas de las proclamas, que también versarán contra la explotación, la precariedad, el paro y la pobreza, o "contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional", reclamando entre otras cuestiones una "reindustrialización sostenible", un "sistema de financiación justo para Andalucía", una renta básica y "el reparto del trabajo y la riqueza".

En este 2020, "un nuevo Gobierno sostenido por la extrema derecha con aún más recortes para los derechos de las personas. Ahora más que nunca hay que movilizarse", argumentan los convocantes.

Como cada año, y de forma paralela al acto institucional de entrega de las Medallas de Andalucía en el Teatro de la Maestranza, donde concluirá la manifestación, tendrá lugar esta marcha reivindicativa, para la que ya ha anunciado su presencia Adelante Andalucía, único grupo político con representación parlamentaria y que contará con varios representantes, así como organizaciones de trabajadores y sindicatos como la CGT Andalucía, el SAT o USTEA. Al igual que en las últimas convocatorias del 28F, de esta movilización se han desmarcado CCOO y UGT, según han confirmado a este periódico fuentes de ambas organizaciones.





Cartel de la manifestación del 28F de 2020

Los convocantes entienden que siguen existiendo motivos para movilizarse en el Día de Andalucía: "Tras años de movilizaciones para defender sanidad, educación, ferrocarril y pensiones públicas, y haber enfrentado reformas laborales, despidos, condiciones de trabajo y salarios indignos, toca salir a la calle porque los problemas no dejan de incrementarse. La explotación, la precariedad y el paro se extienden por todos los sectores, especialmente en los más feminizados. ¡Hay que derogar las reformas laborales, los pensionazos y subir salarios y pensiones!", apuntan.

Asimismo, "la falta de trabajo en el campo vuelve a dejar a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores al filo de la navaja, por lo que exigimos ¡peonadas 0 ya y reforma agraria!", mostrando su "no a la despoblación del medio rural". Además, "la pobreza se sigue extendiendo". "No cesa la plaga infame de los desahucios y no dejan de aumentar los precios de la luz, la comida, las medicinas, el gas, de todo lo imprescindible para vivir", añade su manifiesto.

"La emergencia climática ya es una realidad causada por los poderes económicos y financieros y permitida por los diferentes gobiernos. Solo 100 grandes empresas son responsables del 71% de emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiemos el sistema, no el clima", dice la organización, que también incide en que siguen "luchando contra las violencias machistas, sexual, laboral, judicial, institucional...". "El capitalismo y el patriarcado son los responsables de esta situación, por eso el 8 de marzo volveremos a las calles y apoyaremos de nuevo la Huelga General Feminista de 24 horas", anuncian.

Sin soberania plena

Para la organización, "los responsables de la crisis capitalista siguen enriqueciéndose. Frente al paro, la precariedad y los recortes, para la mayoría, las empresas del IBEX 35, los bancos y los terratenientes, aumentan sus beneficios. Para cambiar nuestras vidas, reclamamos el reparto del trabajo y la riqueza". "Después de más de 40 años del primer 4 de Diciembre y a los 39 años de haber conseguido la llamada 'autonomía plena' se sigue el camino contrario al anhelado por millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía, en las calles y en las urnas, sin haber alcanzado aún la soberanía plena para el total desarrollo del pueblo andaluz", añaden.

"Después de 37 años de políticas neoliberales en Andalucía que han ido en contra de las clases populares; ahora nos encontramos ante un nuevo gobierno sostenido por la extrema derecha con aún más recortes para los derechos de las personas. Ahora más que nunca hay que movilizarse. Ni de los gobiernos autonómico o estatal ni de la Unión Europea vamos a permitir políticas antisociales que sigan yendo en la misma dirección: pérdida de derechos, de dignidad y de esperanza en el futuro de Andalucía", lamentan.

Los convocantes recuerdan que "al nuevo gobierno del Estado le exigimos que revierta esa situación con políticas que no allanen el camino a las derechas reaccionarias, derogando todas las reformas laborales, los pensionazos, la ley Mordaza, la Ley de Amnistía, para terminar con la impunidad del franquismo y poniendo fin a las devoluciones en caliente y a las concertinas. Nosotrxs, desde luego, seguiremos movilizadxs gobierne quien gobierne. Nuestra tierra, inhumana frontera, blindada a personas migrantes y refugiadas, tratadas como delincuentes en los brutales CIEs. Basta ya de una Andalucía militarizada como portaaviones para las guerras de EEUU y la OTAN, y paradójicamente, centro internacional del narcotráfico y la trata".

"Desde Caminando/Marchas de la Dignidad, llamamos a luchar por una Andalucía en la que no falten, el Pan, el Trabajo, el Techo, la Igualdad, ni las Pensiones Públicas. Por todo esto, el 28-F saldremos a las calles para luchar por nuestros derechos", concluyen.