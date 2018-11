Iglesias afea a Sánchez la nueva ley hipotecaria: "No es suficiente, señor presidente, los bancos tienen que pagar lo que deben"

“Es meno s que nada pero no es suficiente, señor presidente, hay que hacer más cosas”. Así ha recibido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el anuncio de la nueva ley hipotecaria presentada este jueves por el Gobierno español.

Durante el arranque en Sevilla de la ruta ‘La mitad del camino’, junto a la candidata de la coalición Adelante Electoral (Podemos-IU) a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, Iglesias ha denunciado que “es enormemente grave lo que ha pasado”, en alusión al cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas, porque “el derecho es el instrumento para proteger a los más débiles y en este país la sala competente dijo que el derecho daba la razón a las familias y que tiene que pagar el banco”.

“Ha sido un ataque escandaloso a la democracia española”, ha dicho Iglesias recordando la querella que anunció hace unos días tras la paralización de la primera sentencia. “Si un banco pone condiciones abusivas, las sanciones las tiene que poner el poder legislativo. No está mal que los bancos paguen a partir de mañana pero lo sensato sería restituirlo”, ha remachado el líder de Podemos.

“Y eso lo dijo el Tribunal Supremo, no Facua, ni la PAH, ni Podemos, …Eso es lo que hay que hacer, devolver el dinero a la gente. Y no lo han arreglado. No nos conformamos con eso. Los bancos tienen que pagar lo que deben”.

En ese sentido ha dicho que Unidos Podemos va a pedir “otra ley y alguna cosa más. Que los jueces nos enseñen su declaración de bienes”, como anunció ayer, pidiendo al Gobierno “que sea coherente con su programa”. “El patriotismo tiene que ver con compartir, no con quien tiene la bandera más grande en la terraza”, ha aseverado.

“Pero no basta con pedirlo. Hay que salir a la calle, como hacen los pensionistas, como hicieron las mujeres el 8M. Esto tiene que ver con el país de verdad. Somos España y queremos que nos devuelvan el dinero porque así lo dijo el Tribunal Supremo”, ha dicho animando a una “gran movilización” el próximo sábado.