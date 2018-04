El PP andaluz fía su victoria a la subida de Ciudadanos

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este fin de semana que "están preparados" para unas eventuales elecciones autonómicas antes de lo previsto (marzo de 2019). Así lo hizo durante su intervención de clausura de la convención nacional. Sin embargo, en declaraciones durante la cita, y a pesar de afirmar que saldrán "a ganar", Moreno no ha dudado en fiar una futura victoria a la mejora de escaños de Ciudadanos en la región. "Si, como apuntan algunas encuestas, el PP y Ciudadanos suman, podemos dar por fin un cambio de ciclo en Andalucía", explicaba.

De hecho, los datos que manejan fuentes del partido contemplan la posibilidad de una bajada de escaños por parte del PP, que se quedaría en unos 30 (ahora tiene 33) y auguran una importante subida para la formación naranja a la que llegan a colocar en algunas de las hipótesis con 25 escaños (ahora tienen 9 en el Parlamento Andaluz), lo que supondría un importante bocado también de votantes socialistas.

Esta estrategia de confiar en sumar y no tanto en convencer, de "restar pero sumar", que plantea Juanma Moreno en lo que denominó "una coyuntura desfavorable para algunos" pero no para él, genera ciertos recelos en las propias filas del PP. No todos en el partido están cien por cien de acuerdo con el planteamiento. Algunos consideran que no transmite "moral de victoria" hipotecar la presidencia al resultado de otro partido; otros creen que podría volverse en contra y parecer directamente una llamada al voto a Ciudadanos; incluso, los hay que temen que sea el PP el que acabe teniendo que apoyar a Marín en una hipotética presidencia de la región. Además, se plantea un conflicto con su compromiso y reclamo de respetar la lista más votada, aunque tampoco sería la primera vez que no lo hacen.

Sea como fuere, sin haber comenzado ni la precampaña ni la campaña de manera oficial, la esperanza de Juanma Moreno recae ya en "la posibilidad de un pacto poselectoral", lanzando con un año de antelación el guante del acuerdo a una formación que Rajoy ha señalado con claridad como el enemigo electoral a batircalificnándolos de "inexpertos leguaraces" o "colección de parlanchines".

Eso sí, a pesar de poner todos los huevos en la cesta de la suma aritmética con los naranjas, Moreno ha reclamado el "voto útil", no vaya a ser que la sangría de votos que auguran las encuestas internas que manejan sea más perniciosa de la cuenta para el propio Partido Popular. Y ha recordado que Ciudadanos ha pactado con el PSOE cuando "prometía un cambio".

En frente, se encontrará un Ciudadanos que está utlizando su capacidad de pactar con PSOE y PP en diferentes territorios para ubicarse en el codiciado centro político, y que está explotando esa capacidad para su propia suma de votantes.