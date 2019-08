La carne mal etiquetada contaminada con listeria se vendió en 21 comercios y se infectó en varios focos de la fábrica

La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que entre el viernes y el sábado fueron localizados todos los establecimientos en los que se distribuyó carne mal etiquetada de la empresa La Mechá, origen del brote de Listeriosis, a través de Comercial Martínez León. Eran 21 y todos menos uno se encontraban en la provincia de Sevilla, ha declarado Jesús Peinado, subdirector de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, en rueda de prensa.

Esos productos, que ha denominado como "mal llamados de marca blanca" ya que "no se le puede llamar marca blanca: es carne muy mal etiquetada porque al sacarla de su envase no se puede identificar como de La Mechá ni de ninguna otra empresa", han sido apartados o directamente no habían sido comercializados debido a los avisos desde la distribuidora. "Ahora mismo no debe haber en el mercado productos de esta naturaleza, si hay alguno es anecdótico", han indicado los portavoces.

José Miguel Cisneros, como representante del Grupo de Seguimiento de la crisis de la Junta, ha actualizado los datos del brote: hay 83 personas ingresadas en hospitales públicos de Andalucía y 25 en privados. 4 de esos pacientes están en la UCI y 34 son mujeres embarazadas. En total hay en la comunidad 193 casos confirmados y el domingo solo se sumó uno. Sanidad, además, está investigando el primer caso de listeriosis de un extranjero, un ciudadano inglés que comió carne mechada en Sevilla este verano y luego regresó a su país.

El brote, ha detallado Cisneros, entra ahora en una fase de "inflexión" porque el número de personas afectadas "comienza a disminuir". Pero va a seguir habiendo casos en las próximas semanas "en forma de goteo, infecciones que se dan de manera tardía por motivos biológicos". "Es importante recordar a los ciudadanos" que, ante la duda, consulten a las autoridades sanitarias para que se les dé "el tratamiento necesario".

Desde la Junta han aclarado asimismo que la investigación sobre las causas del brote no tiene ninguna conclusión definitiva. "Se tardará algún tiempo", ha especificado Peinado, en saber "por qué, dónde y cómo termina ahí la listeria". Se están verificando en la actualidad "todas las hipótesis" y revisando la documentación de la empresa. "Da la sensación de que el autocontrol ha fallado", ha añadido en la comparecencia, porque "la responsabilidad es de la empresa, que es quien debe garantizar que el producto llega en buen estado" a las tiendas.

Desde la Consejería también se ha confirmado la información adelantada por El País este lunes: el carro de horneado de la fábrica Magrudis, desde donde se distribuye la carne, ha dado positivo en listeria. Anteriormente, ya habían dado positivo como foco las dos agujas de mechar del centro. El carro de horneado pasa por varias fases de la producción, por lo que la presencia ahí de la bacteria puede indicar que hay varias zonas de Magrudis contaminadas.