Hablan los migrantes: "Todos los que venimos queremos hacer avanzar a la sociedad"

La última revista de eldiario.es ha sido la excusa para hablar de 'La España de los migrantes'. Nafez Diab y Mahmoud Traoré, dos de los protagonistas de ese número, que contiene cincuenta perfiles que retratan la vida de los migrantes en nuestro país, han contado su experiencia junto al secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, y Beatriz Suárez, de la Plataforma Somos Migrantes. "Todos los que venimos queremos hacer avanzar a la sociedad", ha dicho en un pasaje Mahmoud al plantearse si el discurso del miedo al migrante está avanzando en nuestra sociedad debido a determinados discursos políticos o sociales.

Moderada por la directora del periodico, Lucrecia Hevia, ponentes y público han conversado durante la mesa redonda acerca de los movimientos migratorios, que de un tiempo a esta parte están en el centro del debate nacional e internacional. Un asunto de actualidad pero que, sin duda, marcará el devenir de la sociedad española, por eso, junto a la Fundación Cajasol, hemos querido traer ese debate bajo el marco 'Pensando en futuro'.

Mahmoud Traoré, que hace ya muchos años joven que salió de la perdida aldea senegalesa de Temanto a por un futuro diferente y que tardó tres años en llegar a Ceuta para saltar la valla (al tercer intento, en 2005), ha contado su su experiencia cuando partió de Senegal "como muchos jóvenes, en busca de un sueño".

"Nunca se habla de qué pasa con los migrantes antes de la valla. Estamos entre dos autoridades que juegan con nuestra vida", ha dicho, quizá por eso publicó un libro con su particular historia, Partir para contar. "Me encontré una sociedad muy engañada acerca de qué es África ,que está a sólo 14 kilómetros y estamos aquí para hacer avanzar la sociedad. Todos los que venimos, todos queremos hacer avanzar a la sociedad".

"No hay racismo de color, pero hay racismo institucionalizado. La sociedad es la que te da cosas", ha comentado, recordando tambien que "todo el que han levantado la cabeza para liberar África, se la han cortado".

Por su parte, Nafez Diab Assaf, médico jubilado de 72 años originario de Siria, ha comentado "la pobreza, el dolor, el desarraigo" entre las personas migrantes. "Los inmigrantes tienen muchas dificultades aquí. Si los de aquí tienen problemas para encontrar trabajo, imagínate los de fuera". Optimista por su experiencia respecto al trato al inmigrante, a este médico le anima la gente que se preocupa por el colectivo migrante, calificando a la sociedad española como "muy abierta, muy humana, muy ética".

Tanto José Miguel Morales, secretario general de la federación Andalucía Acoge, como Beatriz Suárez Relinque, de la plataforma Somos Migrantes, han aludido a los beneficios de la inmigración, a la obligación de alejarse del discurso del odio y a la necesidad de llevar en los medios de comunicación la realidad de estas personas y de las desigualdades.

"Si tenemos un caldo de cultivo de precarización, algunos aprovechan el miedo y lo alimentan", ha indicado Morales. "Hay un 10% de población de origen extranjero en España, no nos olvidemos de eso. ¿Podemos pensar en el futuro de un país cuando una de cada diez personas se la pone en tela de juicio?", se ha preguntado.

Suárez ha trasladado que se debe centrar el foco en la lucha común y en la redistribución por una sociedad que implique a todo el mundo. "Los que no quieren a los inmigrantes quieren marcar el hilo del discurso y no debemos caer en ello. En el discurso del odio, ellos nos van a ganar. Busquemos una sociedad más justa porque, si alguien no quiere, será difícil construirla".

Este es el vídeo completo de la mesa redonda: