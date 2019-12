PP andaluz: "Los andaluces hemos podido ver que Moreno cumple y construye una Andalucía para todos"

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, tras el discurso de fin de año que ha pronunciado por primera vez el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que "los andaluces hemos podido ver, en este año de Gobierno y en este mensaje navideño, que Moreno cumple con nuestra tierra y que trabaja para hacer realidad una Andalucía para todos".

"Después de un año de Gobierno, los andaluces estamos viendo que el presidente andaluz y el Gobierno del cambio están cumpliendo lo que prometieron, y están recuperando el buen nombre de nuestra tierra", ha afirmado Nieto en una nota de prensa.

Para el 'popular', "el Gobierno de Moreno va un paso por delante, y con él, Andalucía también", destacando cómo "hemos sido la primera comunidad autónoma de España en tener aprobados los presupuestos para este nuevo año en el que entramos", trayendo un "modelo de estabilidad, diálogo y acuerdo que es lo que necesita Andalucía para crear más empleo, dotar de más calidad los servicios públicos y hacer más atractiva nuestra tierra para las inversiones, como está haciendo el Gobierno andaluz".

Además, el portavoz parlamentario del PP-A ha resaltado que "Andalucía inicia el 2020 siendo el mejor ejemplo para España".

"Pone Andalucía por encima de todo"

Nieto también ha señalado cómo en el discurso navideño "hemos podido ver un presidente que, tras un año de gobierno, está demostrando que, al igual que su gobierno, ha entendido cuál es su responsabilidad y su función, poniendo Andalucía por encima de todo".

"Juanma Moreno representa la regeneración política que Andalucía necesitaba, porque ahora sí tenemos un presidente de la Junta que sitúa a los andaluces, a todos por igual, a la cabeza de todo, siendo su único interés", ha destacado antes de apuntar que para el jefe del Ejecutivo autonómico "no existen intereses partidistas ni personales, su única obsesión y su compromiso está absoluto está con el pueblo andaluz, sin distinciones ni sectarismos".

Así, se ha mostrado convencido de que con Moreno como presidente de la Junta "se acabó lo de tener un gobierno que miraba más por los intereses de compañeros de partido y amiguetes, ahora se piensa por igual por todos los andaluces, se trabaja con la mayor honradez, la mayor transparencia y el mayor compromiso con los recursos públicos que son de todos los andaluces".

Y también ha destacado que Moreno "no sólo es parte ya de la historia de Andalucía por hacer posible el cambio político en nuestra tierra, sino también por haber regenerado la vida institucional de la Junta poniéndola al servicio de los andaluces, como debería haber sido siempre, pero que tristemente no fue siempre así con los gobiernos socialistas".

"Un Gobierno en funciones que no funciona"

Por otra parte, Nieto pide que el nuevo año "traiga sentido común y sentido de Estado" al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, "un gobierno en funciones que no funciona y que, lejos de gestionar en beneficio de los ciudadanos, lo que está haciendo es poner dificultades a Andalucía e incluso traicionando los intereses de los andaluces".

"Sánchez no puede usar Andalucía como moneda de cambio en sus negociaciones con los independentistas; por eso necesitamos que con el nuevo año llegue también una nueva forma de actuar del Gobierno socialista, que cese en su sectarismo y que piense en todos los españoles y en todos los andaluces", ha agregado.

A su juicio, "necesitamos un Gobierno de la Nación que sume y no divida, que sea capaz de gobernar con sensatez y no estar dando bandazos desde la inestabilidad, que trabaje para mejorar la vida de todos y no que ponga obstáculos al progreso".

Y por ello, Nieto ha instado a Sánchez que "aprenda de Andalucía" y que "copie la forma de gobernar que ahora hay en nuestra tierra si quiere acertar en la gestión que España necesita".