Ciudadanos amaga con "romper" el pacto de Gobierno con el PP andaluz si negocia "en paralelo" con Vox

El líder del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, se citó con el dirigente andaluz de Vox, el juez Francisco Serrano, el pasado lunes en la cafetería del hotel Alfonso XII, en el centro de Sevilla, ha adelantado Newtral en exclusiva y ha confirmado este periódico de fuentes populares. El encuentro, a petición de Moreno, tuvo lugar una hora después del inicio de las negociaciones en el Parlamento andaluz entre la cúpula del PP y de Ciudadanos para posibilitar un acuerdo de Gobierno en Andalucía.

Fuentes del PP andaluz aseguran que "no fue una reunión en un despacho, a escondidas, sino en la cafetería de un céntrico hotel de Sevilla, a la vista de todos", y que incluso hubo personas "que se hicieron fotos con ellos". Todos estos detalles para recalcar, siempre según la dirección popular, "que Moreno quedó con el juez Serrano porque no se conocían personalmente y quiso tomarse un café con él y saludarse, pero no acordaron nada concreto". El PP andaluz subraya que "la única negociación" sobre la formación del Gobierno y el reparto de la Mesa del Parlamento "se está haciendo con Ciudadanos".

La noticia ha saltado justo el día en el que el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, se ha reunido por primera vez con los 21 diputados electos de su grupo y el candidato a la Presidencia, Juan Marín, en el Parlamento de Andalucía. Fuentes de Ciudadanos aseguran que "desconocían" el encuentro entre Moreno y Serrano, que el líder popular no se lo comunicó a Marín tras hora y media de reunión el lunes y que, en cualquier caso, la formación naranja "desaprueba cualquier tipo de negociación paralela" al diálogo recién iniciado entre PP y Cs.

De momento, Ciudadanos ha evitado pronunciarse con más contundencia sobre la reunión de Moreno y el líder andaluz de Vox, aunque su posición es contraria a verse retratado en un acuerdo a tres con la extrema derecha. "Es el PP andaluz quien tiene que dar explicaciones", dicen desde el grupo naranja, que recuerda que Marín ha rechazado abrir un diálogo paralelo con otras formaciones que le han llamado, como el PSOE o Adelante Andalucía, que le tantearon para pactar los puestos del órgano de gobierno del Parlamento, dejando fuera a Vox.