El DJ del pub de Torremolinos que escupía a los clientes pide perdón: "Fue un acto pésimo. Acataré la sanción y ayudaré a parar la pandemia"

"A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusas, sólo queda arrepentirse y pedir perdón de forma sincera". El dúo malagueño de DJ Les Castizos ha difundido un vídeo en redes sociales para disculparse públicamente tras la ola de indignación que han provocado las imágenes de su actuación en una discoteca de Torremolinos (Málaga), difundida en redes este fin de semana.

En el polémico vídeo, que está investigando la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía en coordinación con la Policía Local de Torremolinos, aparece uno de los componentes de Les Castizos escupiendo alcohol al público desde un escenario, luego bebe de la botella y la comparte con algunos clientes que bailan a su alrededor, sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad. El Gobierno andaluz ha observado en el vídeo "comportamientos que incumplen toda medida de protección y seguridad ante el coronavirus".

El DJ que aparece en estas controvertidas imágenes es quien ahora protagoniza el vídeo de disculpas en nombre de su grupo. "Ha sido un acto pésimo, el cual no se debe hacer, que daña al sector del ocio nocturno y a mis compañeros Dj, por eso estoy doblemente arrepentido. Pero no hay error sin consecuencias. Acataré la sanción que me impongan y quiero aportar mi granito de arena a la lucha contra el Covid-19, ayudando a alguna asociación en alguna labor para parar la pandemia, no es un canto al sol, pronto veréis dónde estoy ayudando. Mi más sincero lo siento", dice. Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, ya había emitido un comunicado anterior admitiendo que se sentían "avergonzados y arrepentidos".

Aquí está uno de los DJ de Les Castizos del vídeo viral que subimos ayer escupiendo bebidas en una fiesta en el paseo Marítimo de #Torremolinos pic.twitter.com/V44Lj5OXFg — TrifachitoAndaluz (@AndaluciaSinVOX) 2 de agosto de 2020

Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas de seguridad "no eran las actuales", exime a la discoteca de Torremolinos donde se produjeron los hechos, Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

"Su local, caracterizado por su buen hacer, es un referente a nivel nacional desde hace muchos años y no queremos que esa imagen se vea deteriorada lo más mínimo", indica el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable".

Discoteca: Kokun (Torremolinos, Málaga)

Artistas: Les Castizos



Gente sin mascarillas, sin ningún tipo de distancia de seguridad, uno de los dos artistas escupiendo alcohol a la gente y dándoles de beber de la misma botella. #AsíNo #QueSeSepa



Vídeo: alelitooo pic.twitter.com/Xai5U0HYCv — ES.DECIR (@esdecirdiario) 1 de agosto de 2020

Las imágenes del vídeo no se tomaron esta semana, según ha explicado el DJ que aparece en él, pero los hechos sí se produjeron recientemente, y con las normas de seguridad contra la Covid-19 en vigor. El Gobierno andaluz aprobó hace un mes medidas para restringir el ocio nocturno, como prohibir el baile (cerrar la zona habilitada para este uso en las discotecas), limitar el aforo al 40% y obligar el uso de la mascarilla en el interior excepto cuando se está consumiendo. En el vídeo se incumplen todas estas normas. Esta misma semana, la Junta volvió a endurecer aún más estas medidas, obligando a las discotecas ha hacer registro de clientes y hacer reservas de asistencia para garantizar la limitación del aforo. El incumplimiento de estas medidas comporta sanciones económicas tanto para aquellos que aparecen en el vídeo como para el dueño de la discoteca, que se arriesga a ver cerrado su local.