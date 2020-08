La Policía investiga al DJ que escupió alcohol al público en un pub de Torremolinos que ignoró las normas anti Covid

La Junta de Andalucía ha confirmado que está investigando el vídeo que este sábado se difundió en redes sociales, en el que aparece un músico escupiendo alcohol al público y compartiendo la botella con algunos clientes, en una discoteca de Torremolinos donde se ve a una multitud de jóvenes bailando sin mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad. El vídeo provocó la indignación de muchas personas, obligó al local de ocio nocturno a dar explicaciones -desmarcándose del suceso- y al cantante, el DJ del dúo malagueño Les Castizos, a pedir disculpas.

La Policía autonómica ya investiga los hechos en coordinación con la Policía Local de Torremolinos tras las conversaciones mantenidas el mismo sábado entre la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la localidad, José Ortiz, donde se observa comportamientos que incumplen "toda medida de protección y seguridad ante el coronavirus".

Discoteca: Kokun (Torremolinos, Málaga)

Artistas: Les Castizos



Gente sin mascarillas, sin ningún tipo de distancia de seguridad, uno de los dos artistas escupiendo alcohol a la gente y dándoles de beber de la misma botella. #AsíNo #QueSeSepa



Vídeo: alelitooo pic.twitter.com/Xai5U0HYCv — ES.DECIR (@esdecirdiario) 1 de agosto de 2020

Las imágenes del vídeo no se tomaron esta semana, según ha explicado el DJ que aparece en él, pero los hechos sí se produjeron recientemente, y con las normas de seguridad contra la Covid-19 en vigor. El Gobierno andaluz aprobó hace un mes medidas para restringir el ocio nocturno, como prohibir el baile (cerrar la zona habilitada para este uso en las discotecas), limitar el aforo al 40% y obligar el uso de la mascarilla en el interior excepto cuando se está consumiendo. En el vídeo se incumplen todas estas normas. Esta misma semana, la Junta volvió a endurecer aún más estas medidas, obligando a las discotecas ha hacer registro de clientes y hacer reservas de asistencia para garantizar la limitación del aforo. El incumplimiento de estas medidas comporta sanciones económicas tanto para aquellos que aparecen en el vídeo como para el dueño de la discoteca, que se arriesga a ver cerrado su local.

Tras hacerse viral el vídeo en redes sociales, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que asegura que el dúo se siente "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos".

Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", exime a la discoteca de Torremolinos donde se produjeron los hechos, Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

"Su local, caracterizado por su buen hacer, es un referente a nivel nacional desde hace muchos años y no queremos que esa imagen se vea deteriorada lo más mínimo", indica el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable".

"Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han sostenido, añadiendo que están "en deuda con los miles de compañeros del sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestar por los hechos".