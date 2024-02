Andalucía salva el desayuno del 28F tirando de su aceite de oliva en stock al no llegar a tiempo la empresa contratada

Muy a última hora, con prisas e incertidumbre, pero los colegios andaluces de Infantil y Primaria han tenido finalmente este viernes su desayuno con mollete para un aceite de oliva facilitado por el Gobierno andaluz, como es norma todos los años para conmemorar el 28 de febrero, Día de Andalucía.

Y eso que con las premuras –la adjudicación se formalizó el 14 de febrero– la empresa contratada para suministrar el alimento no ha llegado a tiempo, por lo que la Junta ha tenido que tirar de botellas que tenía en stock de otros convenios y que han tenido que ir a recoger responsables de los propios centros educativos hasta las ocho delegaciones territoriales de Educación. Eso sí, y ante la falta de garantías, en muchos de ellos ya se habían encargado las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de suministrar el aceite para que sus niños no se quedaran sin esta celebración.

Esta contrarreloj tuvo su inicio cuando la primera licitación que sacó la Consejería de Agricultura, encargada de suministrar el aceite, quedó desierta al plantear unos precios que no resultaron atractivos ante el encarecimiento que ha sufrido el producto.

Esto obligó a sacar una segunda oferta, lo que retrasó los plazos y no fue hasta el 14 de febrero cuando se hizo público que Plataforma Femar S. L. (una empresa que acumula varias sanciones por suministrar comida en mal estado, la última de ellas la semana pasada) era la elegida para esta tarea. Quedaban pocos días hasta este viernes 23, cuando ha sido el desayuno en la mayor parte de los centros escolares, y finalmente no ha dado tiempo, todo ello tras varias comunicaciones oficiales y un cruce de versiones inicial entre las consejerías de Educación y Agricultura.

Mañana #23F celebramos en los coles #diadeandalucia #28F. Ayer @EducaAnd y @educacionmlg envía a las direcciones una nota para recoger hoy aceite, todo a la carrera y a costa dl profesorado. Trayectos d 50km para 1-2 botellas. Vale➕el tiempo y gasolina. Así es @AndaluciaJunta — Yolanda GV (@YOLANDACCOOMA) 22 de febrero de 2024

Por lo que respecta al aceite que debía suministrar la adjudicataria, 36.000 botellas de medio litro de aceite de oliva virgen extra de una denominación de origen protegida, cuando llegue se almacenará con vistas al año que viene, lo que de paso evitará problemas de última hora. Pero eso no solucionaba la cuestión de este 28F, por lo que al final Agricultura ha tenido que sacar de sus almacenes el producto que tenía acumulado tras sobrar de otros programas de hábitos saludables. Esto se ha traducido en que las botellas que han llegado a los centros no estaban homogeneizadas y pertenecían a diferentes marcas.

Cinco horas para recogerlo

Unos colegios, por cierto, que han sido los encargados de ir a recogerlas para que estuvieran a punto. Las instrucciones a los equipos directivos llegaron el pasado miércoles 21, y se les conminaba a retirarlas el jueves 22 en horario de 9 a 14 horas. En no pocos casos, el aceite para el desayuno ya estaba en los centros porque se habían encargado de suministrarlo las AMPA, que son también las que tradicionalmente asumen la preparación del desayuno.

La peripecia que ha sido este año el desayuno por el 28F se conoció por la circular remitida a los colegios por la Consejería de Desarrollo Educativo, en la que se avanzaba que “debido al precio actual de mercado de este producto, la adjudicación de este expediente se ha retrasado, por lo que no tendrá lugar hasta el próximo mes de marzo” y, por tanto, “será imposible su distribución para el desayuno en el día de Andalucía”. Horas después de destapar la noticia elDiario.es Andalucía, la misma consejería enviaba una nueva comunicación en la tarde del viernes 9 de febrero en la que se achacaba lo ocurrido a “un error de interpretación”.

¡Ya hemos empezado con nuestro desayuno andaluz! pic.twitter.com/fT1OgJnSzF — CEIP Mario Vargas Llosa (@CeipVargasLlosa) 23 de febrero de 2024

Asimismo, se anunciaba que se estaba en la tarea para que el aceite llegase a tiempo. “Adjudicado el contrato para el suministro de AOVE, la Junta trabaja para que los centros educativos puedan contar ya con el aceite el próximo 28 de febrero”, rezaba el mensaje: al final, el producto ha llegado para celebrar el día, pero no ha sido el que debía suministrar la empresa ganadora de un contrato que, además, no estaba adjudicado cuando se envió esta comunicación porque no se formalizó hasta cinco días después.

El precio y la sanción de la empresa

Y aunque se apeló a “un error de interpretación” y desde la Consejería de Agricultura (responsable de suministrar los productos para el programa de hábitos saludables, incluido este desayuno andaluz) se insistió en que el precio del aceite no era el causante de esta situación, lo cierto es que hubo una primera licitación que quedó desierta por importe de 144.793 euros. El segundo intento, puesto en marcha meses después y que se cerró el 14 de febrero, salió ya por una cantidad de 243.450 euros, 100.000 euros más. La adjudicataria se llevó el concurso por 194.000 euros (sin incluir el IVA), y fue precisamente presentar la oferta más económica la que le hizo sumar los puntos suficientes para ganar.

Hoy celebramos el #DiaDeAndalucia en el colegio con, entre otras cosas, el desayuno andaluz. Pan con aceite! 😋 La @AndaluciaJunta nos ha facilitado 3 botellas de 1L para un colegio de 175 niños.

Menos mal que tenemos una pipeta para ir echando gotitas en los panes. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/zr6uCm6NmP — AJPM (@Babkov10) 23 de febrero de 2024

Esto abrió el siguiente capítulo en este accidentado proceso, cuando se supo que la adjudicataria, la empresa sevillana Plataforma Femar, tiene actualmente abierto un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por repartirse, precisamente, licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles. También ha sido multada por la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, por entregar comida en mal estado en residencias infantiles y de mayores. La última sanción se conocía sólo 48 horas después de lograr la adjudicación para repartir el aceite.

Según las cláusulas del contrato, la empresa tenía siete días lectivos y un fin de semana para cumplir con los criterios de envasado, etiquetado –con logo de los pagadores del plan: Junta y Unión Europea– y reparto de 36.000 botellas de medio litro. Finalmente no le dio tiempo (de hecho, formalmente tenía un mes para hacerlo), aunque este azaroso desayuno por el 28F ha podido finalmente celebrarse.