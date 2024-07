Aprobados quince nuevos títulos de grado, máster y doctorado para el próximo curso universitario en Andalucía

El Consejo de Gobierno ha autorizado quince nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado que se impartirán a partir del próximo curso 2024/2025 en las universidades andaluzas, un acuerdo que cuenta con el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Estas nuevas enseñanzas se concretan en un grado, diez másteres y cuatro doctorados y ya han obtenido el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Asimismo, se modifican otros cinco títulos por cambios en sus correspondientes planes de estudio.

El único grado nuevo que se implantará el próximo curso será el de Medicina por la Universidad de Huelva, mientras que los diez títulos de máster ratificados se impartirán en siete universidades de la comunidad, concretamente en la de Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Granada (UGR), Huelva (UHU), Sevilla (US) y Loyola Andalucía, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa. Así, en la Universidad de Almería, los alumnos podrán matricularse en el máster de Enseñanza de la Lengua y la Literatura Española para Profesorado de Español como Lengua Extranjera, mientras que en la Universidad de Cádiz se impartirá el de Ciencias del Lenguaje y sus Aplicaciones y en la Universidad de Córdoba, el de Investigación e Innovación en Educación Física.

Por su parte, la Universidad de Granada incluirá en su oferta del próximo año académico el Máster en Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales junto a la Universidad de Salamanca, del que es coordinador la institución granadina, y un segundo máster centrado en Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional, que se desarrollará junto a la Universidade do Minho (Portugal), Universitá degli Studi de Padova (Italia) y la Vilniaus Unversitetas-Vilnius University (Lituania).

Este tipo de programas son estudios internacionales impartidos de manera conjunta con otras instituciones de educación superior europeas. Asimismo, la Universidad de Huelva ofrecerá dos másteres interuniversitarios, uno sobre Protección Radiológica Ambiental con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la de Extremadura, la de las Palmas de Gran Canaria, la Universitat de Valencia y la Universitat de Ies Illes Baleares, que lo coordina; y otro en Especialización Cultural: Investigación y Ejercicio Profesional Avanzado con las universidades de Almería y Córdoba.

Por otro lado, la Universidad Loyola Andalucía ofrecerá plazas en un máster de Neurorrehabilitación y en otro de Psicopedagogía. Además, la Universidad de Sevilla (US) coordinará un máster en Química Sanitaria que llevará a cabo junto a las universidades de Córdoba y Huelva, así como la Universidad de Extremadura. En el campo de los programas de doctorado, la Universidad de Cádiz estrena para el próximo curso un programa en Contabilidad, que coordina la Universidad de Burgos, y que comparte también con la Universidad Autónoma de Madrid, mientras que la Universidad de Málaga impartirá estudios en Tecnología Educativa junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La UMA ofertará, asimismo, un doctorado en Igualdad y Género. Por último, la Universidad de Córdoba incluirá en el curso 2024/2025 otro en Sociología, Ciencias Políticas y Antropología. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado también las modificaciones realizadas en otras cinco enseñanzas: una de grado y cuatro de másteres. Se trata de titulaciones ya ofertadas en años anteriores en las que las universidades responsables han introducido cambios sustanciales en sus planes de estudio para “adaptarlos tanto a las nuevas demandas de la sociedad como a las novedades y avances generados en el área de conocimiento en el que se insertan”.

Estas solicitudes responden al “esfuerzo de actualización y seguimiento que cada año realiza el sistema universitario andaluz de sus enseñanzas, una labor que redunda en la calidad de la educación superior”. Así, en titulaciones de grados, la Universidad de Sevilla oferta el denominado Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas, mientras que se suprimen su grado de Estudios Árabes e Islámicos y el de Lengua y Literatura Alemanas. En cuanto a los másteres, la UHU ha renovado el de Dirección de Empresas Turísticas, al que ha añadido Gestión de Recursos Turísticos, y se ha actualizado el de Actividad Física para la Salud, título interuniversitario que ofertan la UNIA, que además lo coordina, y la Pablo de Olavide.

Asimismo, la US ha actualizado su máster en Seguridad Integral en Edificación, que pasa a llamarse Prevención de Riesgos Laborales en Construcción. Además, el próximo curso habrá una nueva versión del Máster Universitario en Física Nuclear (European Master in Nuclear Physics), que deja de tener el sello 'Erasmus Mundus' y pasa a ser un título interuniversitario internacional que desarrollará la US junto a otras instituciones académicas como son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Université de Caen Basse-Normandie (Francia), la Università degli Estudi di Padova (Italia) y la Università degli Studi di Catania (Italia).

Seis institutos de investigación

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para crear para el curso académico 2024-2025 seis institutos universitarios de investigación pertenecientes a cinco universidades públicas andaluzas. Estos centros se enfocarán hacia la investigación científica y técnica y la transferencia de conocimiento en materias como química sostenible e industria, educación, economía y negocios, nanotecnología, o ciencias sociales.

Su funcionamiento tenderá a la “autofinanciación” y “sólo de manera excepcional, con una dotación presupuestaria diferenciada, aunque integrada en el presupuesto general de la universidad de referencia”. Además, se podrán financiar por ingresos que puedan obtener de fuentes de financiación externa, en su mayoría procedentes de los contratos o proyectos de investigación en los que participen o las subvenciones finalistas a las que accedan.

Su constitución ya recabó previamente los informes favorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), tal como ha recordado la Junta en una nota de prensa. Estos institutos, que pueden comenzar a funcionar ya con ese reconocimiento oficial, se autorizan atendiendo a criterios de excelencia científica o técnica y de su conveniencia estratégica para el fomento de la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo económico y social de Andalucía.

Algunos de los seis centros ya habían sido creados previamente y desarrollaban su actividad en el seno de estas instituciones académicas. Con esta homologación oficial pueden optar a la condición de agentes andaluces del conocimiento, lo que les permite, entre otras ventajas, acceder al sistema público de ayudas a la I+D+I de la Junta de Andalucía. En concreto, se ha autorizado el Instituto Universitario de Investigación en Biorrefinerías (I3B), en el que están presentes las universidades de Jaén (UJA), Granada (UGR), Málaga (UMA) y Almería (UAL).

Este centro arranca bajo la coordinación de la UJA y su actividad se orientará a la investigación de biorrefinerías, que son instalaciones que integran procesos y equipos de conversión de biomasa para producir combustibles, electricidad y productos químicos de valor añadido. Hasta el momento no existía ningún instituto universitario en Andalucía que pudiera dar respuesta a los múltiples aspectos que implican el desarrollo de la bioeconomía y el aprovechamiento integral de las biomasas a través de las biorrefinerías.

También obtiene el reconocimiento el Instituto Universitario de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación (IFE), perteneciente a la UMA. Este instituto entró en funcionamiento en diciembre de 2020 y, desde entonces hasta la actualidad, ha ido consolidando sus actuaciones y desarrollando buena parte de las líneas de trabajo previstas. Su objetivo es incentivar y promover la investigación, el desarrollo cultural y la transformación social en la formación de los profesionales que trabajan en los diversos ámbitos educativos.

El procedimiento está basado en el respeto a la diversidad de ideas y pensamiento entre los distintos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y otros que puedan estar interesados y las instituciones sociales y educativas con las que se colabore. También se ha dado el visto bueno al Instituto de Investigación de Género e Igualdad (Igiuma), ya en vigor. Perteneciente a la UMA, está dedicado fundamentalmente a la investigación, la formación, la difusión y el asesoramiento a organismos e instituciones en materia de igualdad y género.

Actualmente, el instituto está conformado por más de un centenar de personas agrupadas en cinco líneas de investigación con el objetivo de aunar esfuerzos para constituirse en un centro de referencia en este ámbito y continuar la labor realizada con anterioridad por los grupos constituidos como tales, así como por el personal investigador a título individual.

Por su parte, el Instituto Universitario de Investigación de Nanomateriales y Tecnología (Imana), también dependiente de la UMA y aprobado por esta institución en 2022, ha logrado la acreditación de la Junta de Andalucía con la finalidad de convertirse en un centro multidisciplinar de excelencia en innovación tecnológica en los campos emergentes de la nanociencia, la nanotecnología y los materiales. Con su actividad, aspira a favorecer el desarrollo socioeconómico regional y brindar la capacitación adecuada a la Universidad de Málaga y a los socios industriales del entorno.

De igual modo, en la Universidad de Sevilla (US) se ha respaldado el Instituto de Investigación en Economía y Negocios (Iusen) y el Centro de Estudios sobre América Latina (IEAL), ambos ya creados. El primero pretende servir de cauce a la totalidad de la actividad investigadora en empresa y economía de la Universidad de Sevilla, agrupando la investigación de carácter básico, aplicado, de fundamentos o fronteriza con otras disciplinas, siempre que responda a objetivos y contenidos relacionados con el ámbito empresarial.

En cambio, el IEAL tiene como principales fines potenciar la actividad investigadora y docente universitaria sobre América Latina, así como la planificación, promoción, realización y difusión de dichas actividades en las áreas científico-tecnológicas, de ciencias sociales y humanísticas de la Universidad de Sevilla. Entre sus propósitos también se encuentra la colaboración con otras instituciones semejantes de Latinoamérica, Europa y el resto del mundo.

Los institutos de investigación promovidos por las universidades andaluzas son entidades que agrupan investigadores, recursos y medios instrumentales para propiciar el avance del conocimiento, de la innovación científica y del desarrollo tecnológico en las diferentes áreas de conocimiento en la que desempeñan su labor. Según la normativa, pueden ser constituidos por una o más universidades, o de manera conjunta con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos de cada institución académica.