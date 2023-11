Javier Padilla, periodista y emprendedor: “Las máquinas han venido para quedarse y van a trabajar con nosotros”

El periodista y emprendedor sevillano Javier Padilla ha debatido este martes con su colega Juan Carlos Blanco en la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica derivada de la pandemia de la covid-19.

Se trata de una nueva jornada en el marco del programa ‘La Rinconada 20/30: Ideas para un mundo en transformación’, que ha protagonizado un hombre nacido en 1977 y que es cofundador de ElDesmarque y socio de OpenWebinars, Ten Golf y otros proyectos como Nabumbu o iMagicBox.

Ante un auditorio formado por estudiantes de Secundaria, tras la presentación realizada por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Raquel Vega, ha explicado, entre otras cosas, cómo creo una marca literaria desde Sevilla que llega a todo el mundo: ‘Mara Turing’. La saga lleva vendidos 30.000 ejemplares en español. Ahora intenta empezar a vender en Reino Unido y USA y, con suerte, espera “engañar” a alguien para que transforme este sueño en una serie de televisión.

“Tenía claro que tenía que dedicar un homenaje a Alan Turing”, el principal responsable de descifrar Enigma, el código secreto utilizado por el Ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que su trabajo hizo que se salvasen más de tres millones de vidas, aunque posteriormente sufrió una castración química por ser homosexual, y fue resarcido de todo lo que sufrió en 2013, casi 70 años después de morir.

Por eso nació un personaje femenino hacker, que da a conocer en charlas en institutos y en todos los foros donde es invitado, haciéndose un hueco entre los casi 300 libros que se editan en España cada día.

Sobre todo, Javier Padilla ha explicado que “en todo lo que he hecho hay una parte importante de supervivencia”, pero “siempre me ha movido la curiosidad sobre todas las cosas”, recordando que, incluso de niño, no se conformaba con escuchar la radio o ver la televisión, sino que quería saber cómo funcionaba y por qué, y ha reflexionado sobre la influencia de la Inteligencia Artificial y la tecnología en su conjunto: “Las máquinas han venido para quedarse y van a trabajar con nosotros. El único riesgo que es que nos deshumanicen”, reflexiona.

La importancia de que el móvil no nos controle

Javier Padilla ha llamado la atención sobre cómo el teléfono móvil se ha convertido en algo imprescindible, sobre todo para los jóvenes: “Llevamos en el bolsillo en el móvil diez veces la potencia con la que mandamos un hombre a la luna”, ha explicado, y él mismo ha recordado que en 2016 tuvo una crisis de dependencia de su teléfono, sobre todo porque “estaba enganchado a Twitter, no podía vivir sin él, pero hoy día me puedo ir de vacaciones y dejar el móvil una semana en la caja fuerte de la habitación del hotel. Si pasa algo me llamarán a la recepción para avisarme”.

“Caemos en el error de pensar que sois nativos digitales porque estáis rodeados de teléfonos”, dice en su charla a los jóvenes de La Rinconada, a los que abre los ojos con comentarios como uno en el que recuerda que “el principio de iPhone es que lo maneje un niño de 4 años nacido en una granja de Kansas que no tenga formación”, porque “es una máquina diseñada para que cualquier persona sin formación la use. No es que un niño de 4 años sea muy listo porque lo maneja, sino que está creado para eso”.

Además, invita a reflexionar a su auditorio sobre la dependencia de su teléfono, porque “el ser humano medio desbloquea el teléfono más de cien veces al día”.

“Hay gente que querrá modificar nuestro comportamiento, lo que hacemos, cómo pensamos…”, ha dicho a la hora de hacer entender cómo funcionan redes sociales como Tik Tok, además de explicar que, a la hora de pensar en el futuro, “no penséis que esto solo va de tecnología, porque habrá gente que quiera ser cabrero o panadero, lo que hay que pensar es cómo hacer que la tecnología me ayude”.

Una idea que nació con 43 euros

Ha recordado también cómo nació uno de sus grandes éxitos, el digital deportivo ‘El Desmarque’, que se creo “en un chiringuito en Málaga donde cinco chavales pensamos en cómo competir con el Marca”, algo que era impensable, hasta tal punto que adelantó 43 euros “para pagar el primer servidor que tuvimos”.

“En ese momento, nos emocionábamos con que una sola persona estuviese viendo la web, y a veces era uno de nosotros, pero acabamos el primer mes con 10.000 personas al día”, ha dicho, para recordar que cuando nació este digital, antes de 2010, era impensable hacer un negocio a través de internet.

La Rinconada LR30

Este programa, que desarrolla el Ayuntamiento con la colaboración de eldiario.es, propone un debate profundo sobre un nuevo horizonte socioeconómico, para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social en la que nos encontramos inmersos derivada de la pandemia, con especial hincapié en la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la Europa post Covid y el diseño de una sociedad más humanista que nos conduce a trabajar mejor, reinventarnos y a colaborar para superar unidos esta crisis de dimensiones extraordinarias.