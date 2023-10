La matemática Clara Grima, próxima protagonista de 'La Rinconada 20/30: Ideas para un mundo en transformación'

La matemática y divulgadora sevillana Clara Grima será la protagonista el próximo martes del programa 'La Rinconada 20/30: Ideas para un mundo en transformación', que desarrolla el Ayuntamiento de la localidad sevillana con la colaboración de elDiario.es Andalucía.

Este programa propone un debate profundo sobre un nuevo horizonte socioeconómico para reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social en la que nos encontramos inmersos derivada de la pandemia, con especial hincapié en la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la Europa post Covid y el diseño de una sociedad más humanista que nos conduce a trabajar mejor, reinventarnos y a colaborar para superar unidos esta crisis de dimensiones extraordinarias.

Una vida dedicada a la ciencia

Clara Isabel Grima Ruiz -Coria del Río (Sevilla), 1971- es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, institución de la que es profesora titular en el departamento de Matemática Aplicada I. Actualmente preside la comisión de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME).

La labor divulgadora de Clara Grima es muy amplia, no circunscribiéndose a un ámbito concreto. Abarca la organización de eventos a todos los niveles y para públicos diversos, la impartición de charlas y conferencias, su participación a través de los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales, y su presencia en los mismos.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, algunos desde el ámbito educativo, universitario y científico, y otros promovidos por asociaciones o instituciones públicas, como el Ayuntamiento de su pueblo. También ha formado parte del jurado para el ‘Premio Princesa de Asturias’.

Junto a Raquel García, que se encarga de las ilustraciones, es autora del blog ‘Mati y sus Mateaventuras’, con el que enseña matemáticas a los más pequeños de la casa: “La satisfacción de investigar es sólo comparable a la de contar y enseñar lo que has descubierto. Durante más de 10 años esto último se redujo al ámbito de mis clases en la Universidad y a las comunicaciones en congresos. Con la llegada de mis enanos se me planteó el reto de contarlo fuera del aula, en la alfombra del salón. Y oye, me gustó. Ahora dedico parte de mi tiempo libre a la divulgación, para niños de 9 a 99 años, consciente de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos aún no lo saben”, asegura.

La educación desde su punto de vista

Durante el encuentro también habrá espacio para abordar la situación de la educación, en general, y las matemáticas, en particular, en Andalucía, en general, y en Sevilla, en particular, valga la redundancia. Además, se abordarán algunos de los aspectos en los que más incide la filosofía del programa LR2030, tales como la digitalización aplicada al campo de trabajo de la invitada, o en la “fórmula matemática” para conseguir un mundo más sostenible al que le salgan las cuentas del futuro.

El encuentro de Clara Grima con el periodista Juan Carlos Blanco tendrá lugar a las 9:30 horas, en la Hacienda Santa Cruz y, vía streaming, en los canales oficiales de Facebook y YouTube del Ayuntamiento de La Rinconada.