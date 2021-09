Boris Johnson sobre Gibraltar: "Nunca entraremos en un proceso de negociaciones de soberanía"

Boris Johnson, primer ministro británico, confía en alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, respecto al Peñón, "que promueva la seguridad y la prosperidad para todos en la región". Sin embargo, en una carta dirigida a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, también asegura: "Seguiremos unidos. Como nosotros, el Reino Unido y Gibraltar, buscamos negociaciones constructivas con la UE, confío en que podamos alcanzar un acuerdo que promueva la seguridad y la prosperidad para todos en la región. Debe mantenerse el cuidadoso equilibrio establecido en el Marco del 31 de diciembre de 2020", afirma en relación al llamado Acuerdo de Nochevieja.

"Y permítanme asegurarles que no aceptaremos nada que comprometa la soberanía del Reino Unido. El Gobierno británico nunca entrará en acuerdos en los que el pueblo de Gibraltar pase a estar bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos expresados de manera libre y democrática. Y nunca entraremos en un proceso de negociaciones de soberanía con el que Gibraltar no esté conforme".

Las palabras de Johnson insisten en la idea de que el mandato otorgado por la Comisión Europea para la negociación del futuro Tratado que fije la relación de Gibraltar con la Unión, no resulta un buen punto de partida para las negociaciones. Dicho temor ha sido reiteradamente suavizado por el ministerio español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Londres para reunirse con su homólogo británico Dominic Raab, para ratificar su intención de que dicho documento recoja el espíritu del Acuerdo de Nochevieja entre Gibraltar, Gran Bretaña y España.

En su carta, Boris Johnson, que firma a mano el encabezado y la despedida, insiste en las líneas maestras del Foreign Office respecto al contencioso gibraltareño, que ya quedaron explícitas en la Constitución de 1967 y en la actualmente en vigor: "El Reino Unido apoyará plenamente a Gibraltar, a su población y a su economía en cualquier escenario. Estoy encantado de que la Ministra para la Vecindad Europea y las Américas, la diputada Wendy Morton, pueda unirse a ustedes en el Peñón para celebrar el Día Nacional. El Reino Unido y Gibraltar tienen una larga historia y un vínculo inquebrantable, comprobado en tiempos difíciles. Hoy lo celebramos y miramos hacia adelante, juntos. Les deseo un feliz y orgulloso Día Nacional de Gibraltar".

Se trata de un escrito de felicitación por el National Day que Gibraltar conmemoró este último viernes 10 de septiembre: "Me gustaría desearle a usted y a todo el pueblo de Gibraltar un muy feliz Día Nacional. Lamento no poder estar allí en persona, pero les envío mis mejores deseos en esta ocasión tan especial".

En su escrito, tampoco olvida el refuerzo en los vínculos entre Gibraltar y su metrópolis, puestos de manifiesto durante el exitoso proceso de vacunación iniciado en enero de este año: "Han transcurrido doce meses extraordinarios. La gente de Gibraltar, como la de todo el mundo, ha soportado una época de retos e incertidumbre a tenor del Covid-19. Cualquiera que conozca la historia de Gibraltar no se habrá sorprendido por la forma en que los gibraltareños han afrontado estos retos. También me ha animado la forma en que hemos trabajado juntos. Me enorgullece que el Gobierno británico haya suministrado a Gibraltar más de 70.000 vacunas y que la Autoridad Sanitaria de Gibraltar las haya administrado con tanta rapidez y eficacia para conseguir que el 95% de la población esté totalmente vacunada y que Gibraltar vuelva a estar abierto".