El alcalde de Cádiz sobre la chirigota que ironiza con la Semana Santa: "Lo bonito del Carnaval es que no se debe a nadie"

El humor de la chirigota 'Aquí estamos de paso' ha desatado una cadena de sucesos tras su paso por el Teatro Falla con una actuación inspirada en los más entusiastas de la Semana Santa. Primero, la actuación se ha vuelto viral. Después, se ha encendido la polémica, cuando algunas hermandades de Cádiz la han considerado "una falta de respeto". Este fin de semana, el autor de la chirigota, Juanlu Cascana, ha sufrido las consecuencias y la Hermandad de La Borriquita le ha dado de baja como cargador del paso.

Lo último ha sido la reacción del alcalde de Cádiz en facebook a cuenta del caso. José María González 'Kichi' quien ha defendido el humor del carnaval y al autor de la chirigota: "El Cascana siempre ha hecho un humor golfo, irreverente y molesto. Pero, sobre todo, ha hecho humor. Humor suyo. Humor libre. Y aunque pueda arañar, lo bonito del Carnaval, lo bonito de Cádiz y lo bonito de nuestras fiestas es que no se debe a nadie, que no le teme a nadie, que no hay yugo que pueda coartarlo", ha escrito el edil.

"Pese a que pueda entender que a veces el humor hiera sensibilidades, irrite y enfade, una sociedad es más diversa, más justa y más libre cuando prevalece la libertad de humor sin censuras ni revanchas", ha recalcado José María González.

Si me preguntan a mí por el humor que quiero, elegiría un humor de abajo hacia arriba, de vulnerables hacia poderosos, de los 'nadies' de Galeano frente a quienes mandan. Pero sobre todo, si me preguntan por el humor que quiero, elegiría que fuera libre.

Por eso,

Porque es libre. Y esa libertad, aunque a veces suponga un esfuerzo porque te hiera a ti directamente, debemos protegerla siempre como nuestro mayor patrimonio. Mucho ánimo, Cascana. Ánimo, vecino. Viva la chirigota.