El Ayuntamiento de San Fernando crea un comisionado de la Agenda 2030 para López Gil tras dejar su sitio a Susana Díaz en el Senado

La derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE ha tenido un efecto dominó que ha llegado a la localidad gaditana de San Fernando. Fernando López Gil dejó su acta en el Senado por designación autonómica para que lo sustituyera Díaz y ahora él ha pasado a ocupar un cargo de confianza de la alcaldesa Patricia Cavada (PSOE) en el Ayuntamiento isleño.

El nombramiento de López Gil como responsable de la Agenda 2030, un ente creado para el desarrollo sostenible, ha provocado muchas críticas en San Fernando de la oposición. La versión del Consistorio es que llega como "responsable del impulso, representación y coordinación en la elaboración y ejecución de la Agenda, así como de los planes, normas y estrategias necesarias para el cumplimiento de la misma, bajo la dependencia directa de la alcaldesa".

Un puesto recién creado

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha mostrado su "total desacuerdo" a la incorporación de Fernando López Gil en el Ayuntamiento isleño, que ha sido posible gracias a la creación de la figura del Comisionado de la Agenda 2030. Rojas ha recriminado al PSOE isleño utilizar el Ayuntamiento para "hacer favores a su propio partido recolocando puestos demostrando no solo que las funciones que supuestamente desempeñan parecen solamente una excusa para sumar un nuevo asesor, sino demostrando también usar la administración como una oficina de empleo particular".

El Grupo Municipal VOX San Fernando ha presentado una moción pidiendo la reprobación del nombramiento "a dedo" de López Gil como asesor de nivel 1 de Alcaldía-Presidencia, con una retribución anual de 56.321,73€ a cargo de los isleños. Carlos Zambrano, portavoz, ha declarado que "no podemos permitir que el bolsillo de los isleños siga soportando por más tiempo los compromisos políticos de Patricia Cavada, impuestos por la directiva de su partido, que siempre acaban sufragados por los mismos. Una vez más, las excentricidades de esta izquierda caviar deben ser mantenidas por los que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes".

"A López Gil no se le contrata por su valía sino porque le han obligado a dejar su puesto de senador a Susana Díaz, la perdedora de las primarias y apuesta de Cavada y del propio López Gil. Sin cargo en el Senado, la alcaldesa decide rescatar a su amigo en detrimento del asesor Federico Fernández, precisamente el personal de confianza con el salario más alto, casi 57.000 euros anuales", critica Gonzalo Alías, coordinador de IU La Isla.

Un puesto legal

Las críticas se centran en la celeridad con la que el político socialista encontró acomodo en la administración tras dejar su puesto en el Senado y en el sueldo a percibir. En el Ayuntamiento de San Fernando hay tres niveles de asesores, con retribuciones brutas que van de los 22.082.78€ del nivel 3 a los 56.321,73€ del nivel 1. Este último, el más alto, ha sido el que le han asignado a López Gil. Nada se objeta desde la oposición sobre la legalidad del puesto porque aunque no existía previamente la figura del Comisionado de la Agenda 2030, el político isleño sustituirá a Federico Fernández, un funcionario que ha estado desde 2019 hasta la actualidad desarrollando su labor en el área de Desarrollo Sostenible del Consistorio.

"El puesto es totalmente legal, aprobado en Pleno y es una sustitución, no es una nueva incorporación. Tenemos un número de puestos de personal eventual igual que el resto de administraciones. Lo que hemos hecho es cambiar la designación de una persona por otra. El puesto no habría sido posible crearlo porque los puestos eventuales se configuran en el inicio del mandato y solo cuando se aprueba cada presupuesto anual se puede cambiar la estructura del personal eventual. Si ahora se nos ocurre crear o eliminar un puesto no se podría hacer, tendríamos que esperar a la aprobación del presupuesto", matiza a este periódico Conrado Rodríguez, Primer Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento.

Un 'susanista' reconocido

López Gil mantiene una buena relación con Susana Díaz, a la que ha apoyado en varias ocasiones en los últimos años en momentos importantes dentro del PSOE. La respaldó en las primarias que enfrentaron a Díaz con Pedro Sánchez en 2017 después de que en 2016 publicara un tuit contra Pedro Sánchez que dio mucho que hablar. "Lo lamento, pero has sido muy mal secretario general y candidato. Gracias por tu renuncia", dijo López Gil al actual presidente del Gobierno después de que la Ejecutiva Federal forzara su salida en 2016.

Esta estrecha relación entre el político de San Fernando y Susana Díaz ha provocado que se haya hablado en estos días de que el PSOE lo ha rescatado después de haberse sacrificado en el Senado en favor de Díaz. En declaraciones a este periódico, él lo niega: "He tenido propuestas de trabajo de gente que en las primarias no apoyó a Susana Díaz, sino a Juan Espadas. Yo tuve una reunión con Juan y hemos quedado en cosas para seguir contando conmigo. No creo que influya a quién se apoya en las primarias. Mi entrada en el Ayuntamiento tiene que ver con mi relación con este gobierno local desde hace años".

"Es importante dejar claro que el sitio que se me propuso es para una labor en la que llevo tiempo colaborando con el Ayuntamiento. Lo conozco bien porque he sido concejal diez años. Es un puesto para el que mi perfil profesional está perfectamente adaptado y difícilmente podrían encajar así muchas personas. No supone un gasto extra y es un nombramiento de asesor como hay en todas las administraciones. Los de la oposición quieren sacar tajada desgastando al gobierno municipal y quieren hacer ruido y ensuciar la política", añade.

Fernando López Gil es sociólogo y fue concejal en San Fernando desde 2003 hasta 2012, cuando fue nombrado delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. En 2019 fue designado por el Parlamento de Andalucía como senador. Antes, en 2017, fue viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.