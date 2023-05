Cádiz busca el relevo de Kichi: una campaña para aclarar si la ciudad sigue apostando por la izquierda

Unas elecciones municipales siempre tienen unas connotaciones especiales. En Cádiz, una ciudad tradicionalmente de izquierdas, gobernó la derecha de Teófila Martínez durante dos décadas hasta que el pueblo le dio el poder a Kichi, José María González, hace dos legislaturas. Ahora llegan otros comicios locales y está por ver si la ciudadanía le mantiene la confianza al partido que ha estado mandando en San Juan de Dios, pero esta vez en la persona del periodista David de la Cruz. Encabeza el proyecto de Adelante Izquierda Gaditana, que engloba las fuerzas a la izquierda del PSOE, exceptuando a Podemos.

En las elecciones autonómicas de 2022 en Cádiz capital se impuso el PP con el 39,24% de los votos. Si se extrapola a unas municipales, el Partido Popular contaría con 12 concejales, dos menos de los necesarios para gobernar con la mayoría absoluta. En 13 se quedó el partido ganador de Kichi hace cuatro años, pero ya no estará y es una incógnita saber si lo que pasó hace un año en las urnas gaditanas se puede repetir el 28M.

Kichi ha dado un paso al lado. Sus enemigos dicen que lo hace para no enfrentarse a una derrota y sus seguidores ensalzan el valor de cumplir la promesa de no estar más de ocho años en el cargo. Han sido dos legislaturas con decisiones impopulares como cambiar el nombre al estadio para que no se llame Carranza, pero también de logros como reducir la deuda municipal, establecer un protocolo antidesahucios o regular la proliferación de las viviendas turísticas.

Era un hombre con carisma y ahora es David de la Cruz el elegido para seguir su estela. Lo hace apoyado en la confluencia de izquierdas para ganar fuerza y minimizar el impacto de la salida del alcalde. Su apuesta se centra en el acceso a la vivienda, blindar las oportunidades de un empleo digno, trabajar por la igualdad, por la inclusión y tener a la naturaleza como aliada.

Podemos se desmarcó de ese acuerdo porque, en su opinión, en esa amalgama de siglas no se daban “las mínimas garantías de pluralidad, participación y proporcionalidad”. Por eso va en solitario con Marina Liberato como cabeza de lista. El fomento de la vivienda protegida, la cultura como oportunidad para crear empleo y un turismo sostenible que no expulse a los gaditanos de la ciudad son sus líneas maestras en el programa electoral.

El PSOE se encomienda a Óscar Torres para salir de esos cinco concejales que sólo le han dado el papel de incómodo socio de gobierno en los últimos tiempos. Lejos queda ya la alcaldía de Carlos Diaz en la ciudad y Torres pretende convencer a los votantes de izquierdas que tengan la duda de seguir apostando por Adelante. En sus políticas sociales se plantea la conciliación como un gran objetivo y aspira a establecer un plan global de mantenimiento urbano.

La derecha y otras fuerzas emergentes

Dicen algunas encuestas que el PP puede salir muy revitalizado la noche del 28 de mayo. Y al frente del partido en Cádiz está Bruno García, un candidato de perfil bajo que ya fue concejal con Teófila Martínez. Promete proteger a quienes sufren violencia machista, dar más recursos para la Policía Local, pide no perder el acceso a los fondos europeos y se fija el objetivo de crear una concejalía específica para accesibilidad.

La gran duda radica en saber si algunas de las otras fuerzas políticas que concurren a las elecciones lograrán sillón de la Corporación. Juan de Dios Sánchez lidera a Ciudadanos, que difícilmente va a mantener los tres concejales obtenidos hace cuatro años. Se ha ido diluyendo la figura de Ismael Beiro a través de Cádiz Sí y el partido Ahora Cádiz que lidera Eugenio Belgrano está intentando hacerse un hueco. No se espera un gran tirón de VOX, que se presenta con Francisco Martín como candidato.

Lo que se juega Cádiz

Cádiz se juega mucho en las próximas elecciones. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado perdió algo más de mil habitantes y sigue adelante ese proceso de envejecimiento que se inició hace dos décadas. La falta de oportunidades laborales provoca la marcha de la gente joven y el precio de la vivienda conlleva que sean muchos los vecinos que terminen eligiendo por necesidad otras poblaciones cercanas donde puedan acceder a pisos más asequibles para comprar o alquilar.

El reto para los próximoas años, coinciden los distintos partidos, debe ser que la ciudad no solo viva de la llegada de cruceros al Puerto y del sector servicios. Cádiz ha demostrado en los últimos años que es capaz de organizar grandes eventos como el Congreso Internacional de la Lengua o de ser la sede de un gran campeonato deportivo como la Sail GP, pero necesita una industria que le dé carga de trabajo con estabilidad para afianzarse como una ciudad con futuro.