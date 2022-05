Una comparsa de Cádiz llama “intrusa” a Olona por su polémico empadronamiento: “Tú no eres andaluza y nunca lo serás”

Cuando Macarena Olona pisó Cádiz para asistir a la manifestación del 1 de mayo no le esperaban más de 300 fieles. Lo que tendría que haber sido un recibimiento multitudinario después de que Vox anunciara que llegarían autobuses desde toda Andalucía se quedó en una fiesta entre amigos. Ahora sí ha sido protagonista en la Tacita de Plata, pero en el aspecto negativo tras recibir una dura crítica de la comparsa Los quinquis, que le ha dedicado un pasodoble en su pase de semifinales en el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas).

Un carismático autor del Carnaval de Cádiz lanza una dura crítica al alcalde: "Eres una gran mentira"

Saber más

La comparsa de José Antonio Vera Luque, que este año ha pasado de ser chirigotero a comparsista, no quiso pasar por alto la polémica del empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña para presentarse a las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio. Siempre ácido, el premiado autor recordó a la alicantina que no reúne los requisitos para ser considerada andaluza.

“Tú no eres andaluza, ay Macarena de mis entrañas. Ay, que eres una intrusa, ay Macarena la de Graná. Te pone más pitosa aquello de una grande y libre España. Tú no eres andaluza y nunca lo serás por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía. Te sobra la chulería y te falta mucha clase”, comenzaba el pasodoble.

“Y aunque imites nuestro acento, como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz. Ni los cuatro de diciembre se te encoge el corazón recordando a Caparrós. Ni sientes la blanca y verde, igual que la siento yo porque no fue Andalucía la mare que te parió”, prosigue.

“Andalucía de Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano, Andalucía de Victoria Kent y Mariana Pineda, Andalucía de la abuela mía, alimentando las tripas vacías después de la guerra. Andalucía de la Cigarrera y de las madres que daban el pecho en plena desbandá. Y no de señora Olona, macarrilla, macarrona, un cortijo pa' su mierda de oligarquía. Que no tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser la que levante a mi tierra Andalucía”, finalizaba.

“Que no se quede en el Teatro, que vaya más allá”

La reacción del público del Gran Teatro Falla fue la de ovacionar a la comparsa por la letra y la de cantar el himno de Andalucía de una manera absolutamente improvisada. Todo ello llena de satisfacción a Vera Luque: “No esperábamos un aplauso tan largo, algo que nos llamó mucho la atención. Que espontáneamente se cantara el himno de Andalucía sobrepasó las expectativas que teníamos con respecto a este pasodoble. Creíamos que iba a causar cierto impacto porque todavía en el Concurso no se le había cantado nada a Olona. El tema estaba muy candente y el desenlace de la movida del empadronamiento se produjo con el Concurso empezado. Hemos sido los primeros en cantar sobre esto y pensábamos que iba a tener impacto, pero no hasta ese punto”.

“Que la gente cantara el himno me parece algo muy simbólico. En el teatro había gente mayoritariamente de Cádiz, pero también de otros muchos sitios y hubo una especie de comunión entre el público y la letra que se había cantado. Hubo una identificación con el mensaje y eso me produce mucha satisfacción y espero que no se quede solo en el teatro y vaya un poco más allá. Cuando estas cosas trascienden al Carmaval me siento muy feliz porque te das cuenta de que lo que hacemos sirve o es una manera eficaz de llegar a la gente”, remarca el autor.