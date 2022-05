Un carismático autor del Carnaval de Cádiz lanza una dura crítica al alcalde: “Eres una gran mentira”

Antonio Martínez Ares (Cádiz, 1967) es una de las voces más autorizadas del Carnaval de Cádiz. Es un autor controvertido y comprometido, de los que no dejan indiferentes y que desde mediados de los años ochenta, cuando era un adolescente, está aportando un sello muy particular a la fiesta más gaditana.

En sus letras ha abordado el mundo de la droga, de la homosexualidad, ha criticado a la Iglesia, ha denunciado el maltrato machista. “En tu pluma se esconde tu cruz”, se cantó a sí mismo en La Milagrosa. Y ahora le ha dedicado una letra a José María González, 'Kichi', con su comparsa de este año, Los sumisos. Nunca nadie le había cantado algo tan duro al alcalde de Cádiz y que sea el autor más carismático ha provocado que sea, automáticamente, la letra más comentada de la presente edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

“Recuerdo, Plaza del Ayuntamiento, esperando ese momento a que saliera mi alcalde. Recuerdo gente escupiendo a la Teo, entre insultos, forcejeos, mañanitas de contraste. Recuerdo el bastón mirando al pueblo. Sí, señores, esto es vuestro, ilusión a reventar. Ante notario, son ocho años, no es profesional, es vocacional. Te dije que no me mordería la lengüita y ese día ha llegado, c'est fini”, dice Martínez en el inicio del pasodoble.

“Me importa un carajo que te enfades, enfadao está medio Cádiz y te importa un carajo a ti. De carnavales no voy a hablarte porque prontito estarás aquí. Mentira, eres una gran mentira, sin proyectos y sin miras. Tirano, gordo de poder y prepotente. Que tienes un carril de bicicletas y un piojito en La Caleta. Viva tu menda lerenda, como no hay nadie a tu altura dices que vas a seguir. Qué torpe, se lo estás poniendo a huevo a los nietos del gallego. ¿No lo ves? Maldita sea. Lo siento, no sabes cuánto lo siento. Tú no eres ni queriendo, mi Salvochea, mi Salvochea”, finaliza.

Martínez Ares critica duramente la gestión del alcalde y hace hincapié en su decisión de presentarse nuevamente a las elecciones. En sus inicios en la política, Kichi defendió a capa y espada un código ético firmado ante notario después de cada elección con el que adquiría su compromiso de transparencia y “no profesionalización” de la vida política. “Si veo que no hay un relevo de alguien que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente me tendré que volver a presentar”, dijo.

“Ha sido muy duro porque he tenido que diferenciar entre el amigo y el alcalde. Le canté a Carlos Díaz, a Teófila y le hemos dado ocho años de margen”, dijo Martínez a la finalización de la actuación en Cope Cádiz. Kichi no ha reaccionado en sus redes sociales a esta letra.