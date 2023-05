El concejal 'tiktoker' de Chiclana lo pone fácil para el 28M: dónde toca votar a través del teléfono móvil

José Alberto Cruz se hizo famoso en 2022 por ser un concejal de Chiclana que recibió el premio al Mejor Educador Digital de España. Aclara dudas sobre trámites de la administración pública a través de vídeos que cuelga en TikTok y en otras redes sociales. Y ahora, ha explicado cómo encontrar desde el móvil en qué colegio electoral y en qué mesa le toca votar el próximo 28M a cualquier ciudadano.

"La tecnología de las redes sociales, bien usada, tiene un impacto al nivel del descubrimiento del fuego"

Cruz va el número siete en la lista que encabeza José María Román en el PSOE de Chiclana. Es concejal de Juventud, Fiestas y Educación y confía en que Román sea reelegido, pero si ha hecho un vídeo para facilitar el voto no solo lo hace pensando en el beneficio de su partido, asegura.

“El canal de Tik Tok lo utilizo para explicar trámites habituales a la ciudadanía, que sea algo práctico y de utilidad para una gran mayoría. Normalmente, son cuestiones que pueden afectar a la mayor parte de la población, sean de donde sean en España. En este caso, sin entrar en debates políticos, me parece importante saber dónde votar porque he participado en muchas elecciones en los colegios electorales como interventor o apoderado y he notado que siempre hay muchas personas que llegan al colegio electoral y no saben si están en el que les corresponde o qué mesa electoral les toca”, explica a este periódico.

@josealbertoxruz Cómo saber en qué colegio electoral y en qué mesa te toca votar desde el móvil si te parece un lio mirar las listas en papel o no aparecen tus datos en ellas #explica #facil #tramites #gestiones #administracion ♬ sonido original - josealbertoxruz

A la entrada de los colegios electorales hay unos listados donde se puede consultar la mesa que corresponde, pero puede ser algo confuso e incómodo. “Antes venía por apellidos y ahora viene por el domicilio. Los apoderados e interventores solemos ayudar, pero es cierto que ahora se puede hacer esa consulta a través del Instituto Nacional de Estadística y es muy fácil e intuitivo”, explica Cruz.

El concejal chiclanero tiene claro que una forma de colaborar para que en las próximas elecciones municipales haya la mayor participación posible es allanar el camino a los votantes: “A la mayor parte de la gente le va a llegar la carta de la Oficina del Censo, pero a otros no les llega o no se darán cuenta. De alguna manera, si te allanan el camino es más fácil que la gente vaya a votar. Si alguno tiene dudas de ir o no, esto te puede frenar. Hay una opinión generalizada de que todo ha evolucionado digitalmente menos las elecciones y es importante dar a conocer fácilmente dónde te toca votar para llegar y no esperar colas”.

José Alberto Cruz resume la ventaja de hacer la consulta en el teléfono móvil del siguiente modo: “Hay momentos, como a las 12 del mediodía o las seis de la tarde, donde se forman colas grandes para ver esos listados y es muy incómodo. Es muy útil consultarlo en el móvil para ir a tiro hecho. La ciudadanía puede elegir si vota o no y hay que facilitarle las cosas”.

Finalista de otro premio

Pero no solo hace vídeos relacionados con las elecciones en los últimos tiempos. No hace mucho ha publicado uno sobre la subvención que se puede conseguir para la adquisición de vehículos eléctricos y la puesta en marcha de puntos de recarga, otro del bono único social de internet para familias vulnerables y también uno de la ayuda que se puede solicitar para jóvenes creadores.

Siempre asuntos que pueden ser de utilidad, algo que le permite conectar con usuarios de todas las edades. Esto le animó a presentarse a los Premios Anuales de Contenido Online (PACO) y acaba de conocer que ha sido elegido como uno de los finalistas. “A principios de junio se hace la gala y ha sido gratificante conocerlo. Me sirve para acercarme más a los usuarios”.