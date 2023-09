Picardo convoca elecciones en Gibraltar el 12 de octubre con el Brexit de fondo: “Estamos cerca del acuerdo pero no hemos llegado todavía”

Apenas hay doscientos metros entre el edificio que alberga a la sede del Gobierno de Gibraltar, en el número 6 de Convent Place y El Convento, el inmueble de ladrillo visto en donde se encuentran las oficinas del Gobernador británico en Gibraltar. Fabian Picardo, ministro principal del Peñón, apenas necesitó hoy cinco minutos para recorrer esa distancia y comunicar al representante del Reino Unido en la Roca su decisión de convocar elecciones generales el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad que, naturalmente, no se celebra allí.

Antes de dicha visita protocolaria, que vino a coincidir con la presencia ante la sede gubernamental de un piquete sindical por la huelga de autobuses, Picardo informó a su propio gabinete.

Estaba previsto que los comicios se produjeran en otoño pero no había fecha concreta para los mismos. El domingo, Keith Azopardi, líder de Gibraltar Social Democrats y de la Oposición, lamentaba que Gibraltar estuviera viviendo ya “una campaña falsa” y que era necesario que se diera a conocer pronto la convocatoria a urnas.

A Picardo le ha faltado tiempo en hacerlo: durante esa jornada, en la celebración del National Day, se vio arropado por 18 parlamentarios británicos, una veintena de delegados de territorios de Ultramar de la Commonwealth y por el propio ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, eso sí, en visita privada. Todo un mensaje subliminal para quienes especulan con que el líder gibraltareño ha perdido el favor del número 10 de Downing Street: el propio primer ministro británico, Rishi Sunak y Carlos III de Inglaterra, enviaron como suele ser preceptivo mensajes conmemorativos.

La baza de Picardo: las conversaciones abiertas

El lunes, fue fiesta en el Peñón al coincidir el Día Nacional en festivo. Y, este martes, tras tan visible espaldarazo a su figura, Picardo puso fecha electoral y el Gobernador Británico anunció la disolución del Parlamento gibraltareño, a las 12 horas del 12 de septiembre, en virtud del párrafo 1 del artículo 38 de la nueva Constitución local.

Fabian Picardo acusa cierto desgaste político, tras llevar en el cargo desde 2011, máxime cuando en esta última legislatura ha tenido que afrontar la crisis de la pandemia del COVID-19 y el Brexit. Las negociaciones del Tratado que debería fijar el estatus de Gibraltar con la Europa de Schengen y que se encuentran actualmente en suspenso como consecuencia del proceso político que se vive en España, van a marcar la campaña. La mejor baza del actual ministro principal es la de que las conversaciones aún están abiertas y que, después de tres años de diálogo, no convendría que el Peñón cambiara de interlocutor frente a España y la Unión Europea.

En las últimas semanas, Picardo se ha referido al coste --incluso personal-- que ha sufrido a lo largo de este periodo: “Hemos trabajado a todas horas para tratar de conseguir un tratado para el Pueblo de Gibraltar, algo que, sin embargo, aún no ha sido posible”, reconocía.

“Ahora estamos muy cerca de poder alcanzar un acuerdo que permita crear esa deseada zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y la zona del Campo de Gibraltar. Pero no hemos llegado todavía. Debemos asegurarnos de estar listos para sellar el acuerdo, una vez que se forme un nuevo Gobierno en España”, subrayó en un mensaje dirigido a su electorado en el que pedía explícitamente que se le reeligiera para poder proseguir con la tarea.

Matrimonio entre socialistas y liberales

Las últimas elecciones tuvieron lugar, en 2019, inmediatamente después también del National Day, cuando nadie parecía adivinar lo que se avecinaba. A los actuales comicios, la formación que lidera Picardo, Gibraltar Socialist Labour Party volverá a acudir en un ticket electoral junto al Gibraltar Liberal Party, liderado por el historiador Joseph García que ha tenido que asumir la tarea más desagradable del último periodo, la de planificar qué podría ocurrir si no hay acuerdo y la Verja –y todo lo que supone—debe afrontar un Brexit duro. El matrimonio entre socialistas –que se reunirán esta noche en la sede del partido—y los liberales es de conveniencia pero bien avenido.

Quien no estará presente en el futuro Parlamento del Peñón será Marlene Nahon Hassan, la hija del histórico Sir Joshua Hassan, que decidió, hace meses, dar un paso atrás y no volver a presentarse al frente de Together Gibraltar, un partido de orientación progresista. Durante este año, se había venido barajando la posibilidad de que dichas siglas se presentaran a las urnas en coalición con Gibraltar Social Democrats, a pesar de las fuertes diferencias ideológicas entre ambas formaciones. Se trataba de aunar fuerzas para derrocar a Picardo en las urnas. Sin embargo, a comienzos de este mes de septiembre, daban por finiquitada dicha posibilidad y el proceso de diálogo.

Hassan, que publicó recientemente en The Gibraltar Chronicle, un artículo especialmente crítico contra la adopción de medidas en la Verja por parte de Gibraltar, apuesta ahora por recobrar la confianza entre las comunidades de un lado y otro de la frontera. En su mensaje del Día Nacional, hace votos por la esperanza: “Como comunidad, necesitamos encontrar una manera de comunicar a nuestros candidatos políticos que la mayoría de Gibraltar quiere un futuro de apertura, diversidad y comprensión, no un retorno a las trincheras de la desconfianza y el aislamiento”, subraya.

Tras su marcha, el partido sigue bajo una gestora y algunos de sus directivos han sido tentados por Gibraltar Social Democrats para unirse a dicha formación que pretende aglutinar a los sectores descontentos con Picardo quien --a pesar de su empatía pública-- ha sufrido algunas manifestaciones en su contra durante los últimos años, como la de los comerciantes afectados por la pandemia, en su día. O, ahora, los conductores de autobuses públicos, llamados a la huelga por Unite. Estaban a las puertas de la sede del Gobierno, hoy, pero este se niega a negociar bajo presión. No todos estrecharon la mano del Ministro Principal cuando se acercó a saludarles.