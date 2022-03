Un profesor gaditano, el mejor de España en la ESO y Bachillerato: “La cultura del esfuerzo se ha perdido”

Antonio Pérez Moreno, profesor del IES Sierra Luna del municipio gaditano de Los Barrios ha resultado ganador del premio Educa Abanca al mejor docente en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato en 2021. Este galardón equivale a los Goya en el mundo de la educación y lo han situado como el mejor profesor nacional dentro de su categoría. Ya ganó el premio Global Teacher Prize en 2020 y supone la confirmación de que su metodología usando vídeos en YouTube no sólo es efectiva con sus propios alumnos, sino que también está siendo valorada por el sistema educativo. Y todo ello, siendo profesor de Física y Química.

¿Cómo se siente tras haber sido elegido el mejor profesor de España?

La sensación que tengo es que se han equivocado y me han dado el premio. No entiendo bien el revuelo, pero mi ego lleva desinflado toda la vida.

Debe ser muy positivo que los medios le den mucha difusión al buen trabajo educativo...

Vivimos en un país donde la figura del profesor está muy infravalorada desde hace muchos años. En la Guerra Civil se usaba la expresión de pasa más hambre que un maestro y ahora se dice que estamos siempre de vacaciones. Es lo más suave que se suele leer. Que haya un pequeño auge en noticias educativas y de profesorado es muy positivo. Da tiempo a explicar el trabajo real que hacemos los docentes. La sociedad piensa que no hacemos nada y que sólo trabajamos cuando estamos en la clase. Estos premios le dan dignidad al trabajo de un docente.

¿Recibir un premio así es lo más gratificante para un educador?

Este premio se lo merecerían miles de profesores. La mayor gratificación es cuando te encuentras a un alumno y te dice que ya está trabajando y que se acuerda mucho de tus clases. O cuando un padre o madre te dicen que su hijo ha entrado en la carrera que quería gracias a que los orienté bien. O cuando enganchas con un grupo y ves a los niños motivados y parecen que están más viendo una película que en una clase de Física y Química. Eso también es muy gratificante.

¿En qué momento se planteó usar un modo alternativo de dar clases?

Llevo más de 25 años dando clases. Empecé con cursos para desempleados, en escuelas taller, formación ocupacional... Como eran adultos, la metodología era activa y yo ya estaba acostumbrado a las dinámicas de grupo, trabajos en equipo y evaluar por competencias. En el instituto no es tan fácil trabajar así porque está todo muy regulado y encorsetado.

¿Cómo se decidió a romper con eso?

Llevaba unos años ya en Bachillerato y en Secundaria usando una metodología con algunas variaciones. Me di cuenta de que lo tradicional iba muy mal porque la cultura del esfuerzo se perdió. Hoy los niños parece que tienen que aprender por ciencia infusa, se tienen que acostar sin saber las cosas y levantarse sabiéndolas sin hacer nada. Y lo más triste es que los padres es lo que piensan. Quise hacérselo más ameno y hace ocho años empecé con las prácticas en un canal de YouTube que se llama Ciencia Solidaria y me fue genial. Hace cuatro años empecé con la teoría con el canal AntonioProfe y los resultados han mejorado muchísimo.

¿Se puede considerar un método milagroso?

No es la panacea porque hay alumnos que no hacen nada. Si tú quieres correr una maratón necesitas un entrenador deportivo para que te enseñe. Él te dirá que hay que correr kilómetros y si tú dices que mejor te quedas mirando, eso no sirve de nada. El alumno te dice que no lo entiende porque no se hace nada. Siempre hay alumnos así, pero el porcentaje de alumnos al que enganchas con este sistema es mucho mayor.

¿Cómo se puede resumir su método para llegar a los alumnos? ¿Qué les pide?

Yo les mando desde 2º de la ESO a 2º de Bachillerato que vean en casa cinco minutos de un vídeo, tantas veces como sea necesario hasta que te enteres. Eso de ver un vídeo es pedirles muy poquito y el porcentaje de los que hacen esa tarea es mayor que si les mandas 10 ejercicios. En el aula resolvemos las dudas y así la parte compleja del proceso se hace conmigo delante y les puedo ayudar.

¿Se puede considerar una tarea para casa?

Sí, es la tarea que les mando. Dependiendo del curso, son cinco o diez minutos de un vídeo. Al principio les llama la atención y se quedan descolocados. Como se saben la teoría, al final los acabas enganchando.

¿Cómo es la creación de esos vídeos?

Los hago en el garaje de mi casa. Saco el coche, monto las luces, pongo los micros... Intento tener los guiones de varios vídeos para aprovechar en cada grabación. Ves mi primer vídeo y el último y ha habido una evolución en la calidad de la imagen y de la iluminación. Ha sido todo en plan autodidacta.

Si funcionan tan bien, ¿dónde está la pega para que lo hagan todos los profesores?

Funcionan de maravilla y los resultados son muy buenos. La pega es brutal. Yo tengo en mi canal 500 y pico de vídeos. Cada vídeo de 2º de Bachillerato de teoría tiene detrás entre cinco y diez horas de trabajo. Yo he echado muchas horas de mi tiempo libre. Antes de la crisis de 2007 podías pedir una licencia para hacer materiales educativos. Te pegabas un año haciendo eso y cobrando, pero eso se perdió. ¿Este método podría ser de referencia? Sí, pero no si el profesor lo hace gratis y en sus horas libres.

¿La administración no es receptiva con iniciativas de este tipo?

Esto se podría implantar, pero la administración debe darse cuenta de que esto no puede ser gratis. Mi material lo están usando muchos profesores de España y es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. A mí no me ha felicitado ni un solo político. Debe haber una ayuda clara para motivar a los profesores.

Desde su óptica y viendo el panorama laboral actual, ¿qué consejo le da a los alumnos para tomar un camino al acabar Bachillerato?

Hoy tenemos un problema que es la desmotivación por la pandemia y ahora por la guerra. Ves en los niños un estado de ánimo que no es normal. Me han llegado a decir que para qué van a estudiar si Putin va a dar un petardazo y no valdrá de nada. Yo recomiendo que si no tienen clara la carrera que hagan un Ciclo Formativo Superior porque la FP nueva está muy bien. Luego tienen acceso a la Universidad y te da un título que te puede dar trabajo. Si le dices a un niño que con dos años puede tener trabajo, eso da mucha tranquilidad.

¿Cómo ve el papel de los padres en la enseñanza actual?

La sobreprotección de los padres es brutal. Las familias hacen lo que creen que es lo mejor, pero es una tara que hace que los niños salgan como analfabetos funcionales, no saben hacer nada solos. Hay que dejar que los niños se equivoquen porque de los errores se aprende. Hay que convertirlos en niños independientes. Los mejores padres son los que hacen independientes a los niños y cuanto antes, mejor. Eso implica que metan la pata, pero es lo mejor.