El consejero andaluz de Educación compara las aulas prefabricadas con "barracones militares de Afganistán"

El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos lleva tan poco tiempo a los mandos, que aún habla de los servicios públicos que gestiona con un tono inquisidor y crítico más propio de la oposición. Si en 2013, el portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería, Rafael Hernando, indignaba al PSOE al comparar Andalucía con Etiopía, este miércoles ha sido el consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, quien ha hecho un símil entre Andalucía y Afganistán para denunciar las aulas prefabricadas que existen en esta comunidad autónoma.

Lo ha dicho durante una comisión parlamentaria de Educación bronca en la que el consejero, y a ratos el presidente de dicho órgano, el popular Francisco José Palacios, ha protagonizado un tenso cruce de gritos y reproches con la diputada del PSOE, Ángeles Ferriz, y con la portavoz socialista, María Márquez. En 2013, el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán -en coalición con IU- presentó una propuesta para garantizar por ley tres comidas al día en las escuelas públicas a los niños más desfavorecidos. Una medida que se mantiene a día de hoy. Hernando cargó duramente contra aquella propuesta en su cuenta de Twitter: "El resultado de 31 años de Gobierno socialista andaluz y tres modernizaciones es que los niños andaluces no tienen para comer tres veces al día. Íbamos a ser la California europea pero, con el bipartito, parecemos Etiopía", escribió.

Imbroda ha sido igualmente crítico con los problemas que ha encontrado en la escuela andaluza, aunque lo ha hecho desde la perspectiva de quien tiene en la mano la potestad de solucionar esos problemas. "Desde que soy consejero, he visitado colegios en los que parecía que entraba en la España de los años 40 y otros en los que los niños están en barracones como en un campamento militar en Afganistán", dice Imbroda. Los datos de la Consejería de Educación hablan de 11.000 niños en aulas prefabricadas, "barracones, caracolas o como se diga", añade el consejero, que asegura que algunas de estas construcciones efímeras tienen más de 20 años.

La Junta quiere cambiar la política de infraestructuras educativas en Andalucía, agilizando las obras en los colegios para que empiecen antes de siete días, "en lugar de los seis a nueve meses de ahora". En la región hay en este momento 2.742 obras pendientes de ejecutar en los centros educativos, algunas pendientes desde 2006. Las obras pendientes están presupuestadas en 835 millones de euros. El 35% (954 proyectos) ha sido catalogada por los técnicos como "obras de extrema urgencia".

La comisión de Educación ha sido tensa. Imbroda ha sido duro con la gestión del PSOE que ha heredado y las diputadas socialistas presentes le han afeado los primeros pasos que ha dado su consejería, como el aumento del precio público de la plaza de guarderías o el plan de refuerzo educativo estival, en el que han quedado desiertas siete de cada diez plazas. El consejero ha negado tajantemente que el precio de la plaza en las escuelas infantiles vaya a subir -"para las familias ni un céntimo, sólo para la gestión"-, y ha vuelto a defender su programa "piloto" de refuerzo en verano. Imbroda se ha referido varias veces a la edad de Márquez -"dada su juventud, por su juventud, por su edad"-, para reprocharle "un discurso muy antiguo".

La diputada socialista se ha quejado enérgicamente del "bochorno" que estaba pasando, y le ha afeado "el tono paternalista, insoportable y condescendiente" con el que le estaba respondiendo. "No me juzgue ni por mi edad ni por mi sexo", le ha advertido. Imbroda se ha sonreído, pero en su turno de réplica le ha pedido disculpas a la diputada del PSOE. "No hace falta sobrecargar, pero si ha sentido que le faltaba al respeto, le pido disculpas".

Las diputadas del PSOE ha llevado al Parlamento las reivindicaciones de las protestas y movilizaciones de la Coordinadora de la Escuela Pública de Andalucía, afeando a Imbroda que esté trabajando "de espaldas a la comunidad educativa". El consejero ha negado la mayor. "No sé de qué comunidad educativa habla, yo me he movido por toda la comunidad y me he reunido con mucha gente", ha dicho, tras calificar las manifestaciones de varios colectivos contra el cierre de líneas educativas en la escuela pública de "excursiones varias".