Andalucía no incluirá a los "allegados" en las reuniones navideñas y habla solo de "reagrupación familiar"

La Junta de Andalucía no incluirá a los “allegados” en las reuniones que se puedan realizar esta Navidad y las limitará a reagrupaciones familiares. Así lo ha expuesto en Córdoba este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha señalado que el concepto de allegado es “un término ambiguo y que lleva al desconcierto”, como adelanta Cordópolis,

Aguirre ha explicado que, de cara a la Navidad, desde Salud “hablamos de reagrupación familiar” e, incluso, ha abogado por mantener los núcleos de convivencia para las celebraciones de estas fechas y no unir varios núcleos. “Aunque pongamos un número máximo de 10 (personas reunidas) no hay que llegar, sino mantener cada uno su propio núcleo”. “Estrictamente, no es necesario. Navidades hay muchas y días 365 al cabo del año. Podemos perfectamente aguantar un poquito teniendo en cuenta que de aquí a unos meses podrá disminuir la incidencia por la vacunación”.

El consejero de Salud ha insistido en que en Andalucía se limitará a la “reagrupación familiar, de familiares” las reuniones permitidas en las fiestas. “Allegado es una palabra que no me gusta absolutamente nada. Dentro de la orden de Consejería -que emitirá el 10 de diciembre con las restricciones que regirán en la Navidad-, posiblemente no se pondrá el término allegado, para quitar esa ambigüedad”.

Toque de queda ampliado "para movimientos entre familias"

Aguirre se ha referido al toque de queda ampliado hasta las 1:30 en los días más señalados de las fiestas pero “para movimientos entre familias, no para ir a concentraciones sociales”, de manera que se coordinará con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado los controles que se establezcan para evitar los movimientos no permitidos.

Asimismo, el consejero ha avanzado que la orden de Salud que incluya las medidas específicas de cara a Navidad a partir del 10 de diciembre incluirán “muchos más puntos que van a depender de la evolución de la pandemia” y que serán analizados por el grupo de expertos de la Consejería para tomar las decisiones oportunas.

“Estamos en unas cifras muy altas, venimos de unas cifras altísimas. En Córdoba hemos pasado de una incidencia de 640 -contagiados por 100.000 habitantes- a tener hoy 204. Pero tenemos que mejorar muchísimo. Mientras no esté por debajo de 40 o 50 estamos en una franja de mucho peligro. Que no nos llame a engaño la mejora de la cifra que estamos teniendo” ha dicho para pedir precaución y prudencia a la población.

En ese sentido, ha insistido en que “no queremos que, como consecuencia de relajarnos en las fiestas navideñas, tengamos una tercera ola en enero que podría ser traumática”.

“Cuando se habla de salvar la Navidad, no es salvar la Navidad, es salvar vidas”, ha aseverado Aguirre, que ha vuelto a hacer un llamamiento para que “todos los andaluces sean conscientes de lo que se nos viene encima”.