El buen ciudadano: ¿rey o migrante?

Tiempos perturbadores. No solo por el coronavirus. El escándalo del presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal de Juan Carlos I es gravísimo. Lo de menos es el daño a la Corona. Hace tiempo que la historia debió dejar de ser lista de reyes, si tuvo sentido alguna vez. Lo que importa es el efecto en la sociedad de la doble cara del modelo de la Transición. La hipocresía no puede ser coronada la gran soberana de nuestra democracia.

En el alegato que en 2016 hizo la abogada del Estado en el juicio Noos contra Urdangarín dijo, para salvar a la infanta Cristina: “El lema Hacienda somos todos es solo publicidad”. Hoy que el gasto público para sanidad y la crisis económica post covid-19 se dispara, debemos aclarar en qué creemos de verdad.

Porque en Navidad de 2011, un Juan Carlos I reinante, soltó lastre de yerno, con su discurso de “ejemplaridad” e “igualdad ante la ley”. Pero ya tendría en la agenda la cacería de elefantes con Corinna Larsen. Solo por romperse allí la cadera le oímos el 18 de abril de 2012: “Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Sin embargo, dos meses después, transfirió los 65 millones de euros a la cuenta de su amante. Ella dice que por “amor y para ayuda a sus hijos”, los investigadores sospechan que para tapar el origen ilegal de la comisión saudí por el AVE a la Meca (blanqueo de capitales) y evitar impuestos (fraude fiscal).

Según los expertos el blanqueo va a ser difícil de penalizar pues Juan Carlos I no abdicó hasta junio de 2014 y la Constitución dice que el rey está fuera de la ley. ¿Por qué?, alucinan los jóvenes a los que no se enseña que esta monarquía fue reinstaurada por Franco y aceptada así con tal de recuperar la democracia.

El rey Felipe VI también miente

Eliminar la bochornosa “inviolabilidad” del rey de la Constitución, es un capote que le echa el PSOE a Felipe VI en la entrevista del presidente Pedro Sánchez a Infolibre y elDiario.es. Pero la corte política y mediática hasta este mínimo lo ve demasiado. Hacen leña del Borbón caído para salvar al hijo. Y él y la reina Letizia se lanzan a una gira, para lavar su imagen, ridícula e inútil. «¡Más trabajo y menos caridad!», le espetan llenas de dignidad vecinas de las Tres Mil Viviendas gueto que creó el franquismo en Sevilla.

El fraude fiscal sí podría castigarse al ser tras la abdicación. Pero, ¡oh casualidad! los documentos de la Fiscalía suiza llegan a España el 1 de julio de 2020, justo el día en que prescribe. Hay que pedir cuentas a Felipe VI por esconder la verdad todo 2019. Solo confesó al día siguiente de que, este 14 de marzo The Telegraph destapara que él es beneficiario de la fundación a la que pertenece la cuenta de los millones de Arabia. El comunicado que Casa Real lanzó el 15 de marzo, cuando estábamos en shock por el estado de alarma, reconoce que Felipe VI sabe todo desde el 5 de marzo de 2019. El 12 de abril de 2019 levantó acta notarial, pero ha seguido callado. ¿No asume responsabilidad de la prescripción porque ahora es él el inviolable? Devuelvan los 65 millones de euros.

Eurogrupo pro guaridas fiscales

Tras el confinamiento, como hay avalancha de gastos, urgió debatir sobre impuestos. Si subirlos a las fortunas y multinacionales tecnológicas como defiende el gobierno o bajarlo según patronal y derechas. Ahora junto al caso del rey, Nadia Calviño pierde, como líder del Eurogrupo, frente al conservador irlandés Paschal Donohoe.

La clave no es que sea humillante para España, ni prueba de debilidad del PSOE y Sánchez, sino que es una derrota de Europa como proyecto para los ciudadanos. Porque ya en 2018 el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en su informe anual denunció que siete países son “agujeros negros fiscales”: Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Chipre, Hungría, Malta. Y ellos y quienes, como Austria y Suecia, les apoyan son quienes ganan el pulso ahora.

Desprecian la regularización de migrantes

En este panorama la propuesta de Unidas Podemos de regularizar a los migrantes que estuvieran en España cuando se declaró el estado de alarma no ha logrado atención. Ni pese al precedente de Italia y Portugal que han regularizado. Por justicia, pues muchos hacen trabajos esenciales de cuidadores y jornaleros, pero también para garantizar condiciones higiénicas y sanitarias que en España faltan como demuestra el rebrote en Lleida.

Por esta senda nos despeñamos mientras los partidos de izquierda que deberían evitarlo cosechan fracasos electorales que ellos han sembrado y que, siendo preocupantes, son mero anticipo de lo que vendrá si no espabilan ya.