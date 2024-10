El desahogo de Susana Díaz

Susana Díaz perdió el gobierno de la Junta, pero no las dos elecciones a las que se presentó (2015 y 2018). Espadas no solo no ha ganado, tuvo el peor resultado en la historia del socialismo andaluz (2021) y está lejos de reconquistar la Junta con un PP de Juan Manuel Moreno que le saca casi 15 puntos en las encuestas