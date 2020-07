La España que madruga pero no paga

La foto es alentadora, los agentes sociales y el Gobierno, a pesar del batido constante de las cañoneras de la derecha partidaria, juntos aprobando el Pacto para la reactivación económica. 50.000 millones, aparte de los ERTE, Renoves y otras "paguitas" que dirían los Serrano de toda la vida. Los de la España levantisca que madruga pero para encontrar en el BOE cómo dar un sablazo a la cosa pública, con ayudas y subvenciones, mientras acusa a la clase trabajadora de gastarse sus hallares en vino.

Pero, ¿tiene la foto truco? Pues parece que sí; coger, las patronales cogen, pero dar, lo que se dice dar, poco. La verdad es que desde que dijera el presidente Sánchez que la reforma fiscal era irremediable, los madrugadores están movilizados. Garamendi en nombre de las empresas grandes; Cuerva, en el de las pequeñas y medianas. Es que no solo la cabra tira al monte, también los chivos, por lo que hemos visto tras la firma del Pacto.

Lo de subir impuestos pues, no. Hasta ahí podría llegar su patriotismo. Y eso que lo dice hasta el Banco de España, por no citar una amplia retahíla de instituciones internacionales no sospechosas de bolivarismo.

Se habla de justicia fiscal, de que estamos por debajo de la media recaudadora de la UE en materia fiscal, con crisis y sin crisis. Se habla de que solo Alemania recauda más de 25.000 millones que España, solo en IRPF. Claro, la derecha luego se presenta con los frugales en la UE pidiendo leña y condiciones al Gobierno mientras ni siquiera se ponen colorados cuando ante sus correligionarios presentan estas cifras de injusticia fiscal impropias de un país moderno y solidario.

No es solo pagar los impuestos, más los que más tienen, es, además, simplemente pagarlos, combatir el fraude fiscal, la elusión y la evasión, y abrazar, si es que te gusta eso de las banderas, la tuya de verdad y no la de Panamá, Suiza o Belice. Con un sentido de inteligencia felina, los que más tienen reclaman más ayudas al Estado, ellos tan liberales, pero, a la misma vez, se niegan a dejar de cobrar dividendos mientras que reciben estas ayudas de los que de verdad se esfuerzan fiscalmente. Ayudas sí, pero no para cobrar dividendos. Lo entiende cualquiera. No creo que necesiten un DMV, un dividendo mínimo vital.

Y otras cosas; se lamentaba Unai Sordo, y le acompaño en su sentimiento, de que el último día de junio se produjeron 167.939 bajas en la Seguridad Social, el mismo número de altas que en el primero de julio, es decir, al día siguiente. Es el truco del sombrero. No es el momento de subir los impuestos, sostienen Garamendi y Cuerva, tampoco es el momento de las inspecciones laborales contras los ERTE fraudulentos o el campo, ni otras tropelías y abusos como las denunciadas por Sordo.

Se consideran patriotas, así y todo publican su miedo visceral a los gobiernos progresistas. Repiten cada día el mantra del insomnio. En el fondo practican lo de siempre, el viejo atavismo del poder económico, comprenden mal que quien gobierna se tiene que presentar a las elecciones y ellos no lo hacen, de frente. Tampoco entienden que un país gobernado por los ricos, la plutocracia, es una fuente no solo de insolidaridad sino también de inestabilidad, que cualquier buen capitalista sabe de su peligro.

Con tanto alarde constitucionalista y chillidos de pavor, al tiempo mendicante, se han olvidado de leer la Constitución Española, que dice que los ciudadanos debemos contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica, con igualdad y progresividad. Esa Constitución que lo dice es fruto del consenso y, salvo que sea mentira y sea solo un artefacto, hay que cumplirla. No es obra de Simón Bolívar, créanme.