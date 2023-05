La izquierda se desmorona

Empezando por el PSOE, el primero; este PSOE con un alma en el Gobierno de coalición progresista y otra dispersa entre sus barones díscolos y sus municipios, alcaldes, concejales y cargos periféricos, régulos y reyezuelos.

Se desmorona también todo el mundo a su izquierda. Y no solo la sopa de siglas mal aglutinadla y voluntariosa por todo el mapa municipal o autonómico, la esperanza de una suma de la izquierda, presentada de manera temeraria pocas fechas antes de la convocatoria electoral, ha quedado igualmente malparada. No hay nada que sumar y si hay que escuchar, hágase delante del espejo y recién levantad@s. Ni Podemos, ni IU, sus descomposiciones en siglas múltiples, desde Más a otras, como las de sus asociados, se han salvado de un completo y estrepitoso fracaso. Ni siquiera sus líderes habituales o la expectativa de liderazgo prometido de Sumar han dado la cara en una noche trágica, aunque fuera para escuchar. La promesa de nuevos liderazgos que se vislumbraba ha sido, del mismo modo, frustrada.

La derrota electoral ha sido sin paliativos, tanto en número de votos como en pérdida de poder institucional. Ello conlleva como consecuencia una merma muy relevante de efectivos, en medios y cargos, que tendrá como consecuencia práctica la desmovilización de tropa y dirigencia para las próximas elecciones. Esas que serán ya, gracias a un movimiento arriesgado pero valiente de Pedro Sánchez.

A la ciudadanía que ha votado de manera mayoritaria a PP o Vox, mayoría de derechas radical, no le convence la izquierda

A la pérdida de poder y efectivos, sin descontar la desmoralización y pérdida de horizontes, cabría añadir la orfandad del propio discurso de la izquierda, sus ideas fuerza. Las políticas sociales públicas, sanidad, educación- que corresponden a las Comunidades Autónomas-, la protección del medio ambiente y la defensa contra el cambio climático, puestas en peligro por la derecha, han sido refrendadas por sus destinatarios. La izquierda había hecho de su defensa el hilo argumental de su discurso, sin embargo, las políticas de derecha han sido validadas por los resultados electorales. O al menos eso parecen decir: a la ciudadanía que ha votado de manera mayoritaria a PP o Vox, mayoría de derechas radical, no le convence la izquierda.

El PSOE de un Pedro Sánchez, inédito la noche electoral, ha errado en el planteamiento de su campaña, haciéndola general y entrando en el choque personal. La falta de renovación de los reiterados carteles electorales de las baronías periféricas se ha notado, como también la falta de sintonía entre las políticas progresistas del Gobierno central y las políticas abiertamente conservadoras en algunos gobiernos socialistas de comunidades autónomas y ayuntamientos, en ocasiones resistentes al propio PSOE. Se ha podido observar el desapego periférico del socialismo, a veces muy explícito por su dirigencia, y así ha sido visto por el electorado.

Ahora queda poco, la izquierda alternativa es urgida a repensarse. En una izquierda, en el PSOE, se ha conjurado con la apresurada convocatoria todo atisbo de movimiento orgánico, hasta ahora agazapado

Los distintos PSOES han encajado mal ante el difícil reto electoral, las distintas izquierdas a su izquierda han dado una imagen de improvisación, de endeble unidad y de ausencia de proyecto de futuro. En muchos casos han sido vistos tan solo anclados en un sentir lastimero y en un victimismo que traslada impotencia y debilidad cuando no inutilidad.

Ahora queda poco, la izquierda alternativa es urgida a repensarse. En una izquierda, en el PSOE, se ha conjurado con la apresurada convocatoria todo atisbo de movimiento orgánico, hasta ahora agazapado. Pedro Sánchez tendrá que actuar como un fino cirujano. Descansa con las interioridades de su Gobierno, pero sabe que solo no puede gobernar, por lo que tendrá que cambiar de mirada a su izquierda. No caben más jugadas de debilitamiento del aliado. La polarización originada por la convocatoria, al plantear Sánchez una especie de plebiscito, además, tiene un riesgo añadido. Mientras, el PP ha subido, su victoria será mayor tras el recuento general de alianzas; tendrá a Vox a su derecha, ortopédicamente si se quiere; el PSOE, salvo contados casos, no ha podido contar con una izquierda, débil y dispersa. Toda una enseñanza para una y otra izquierda.

España gira a la derecha y mucho, y la izquierda apenas ofrece resistencia

España queda dividida en cuatro: Catalunya, donde resiste y mejora el PSC, curiosamente refrendando una política de Estado cuyo mérito es de Pedro Sánchez; Euskadi, pacificada, donde se validan las políticas de izquierda de Bildu en el Congreso; Madrid, absolutamente derechizada porque su ciudadanía así lo quiere, que retumba en casi toda España; y como diría Herrero de Miñón, queda el resto peninsular.

España gira a la derecha y mucho, y la izquierda apenas ofrece resistencia. En el día después, aún se oyen ecos de escaramuzas con el mismo discurso, con los mismos lamentos. Sí, hay mucha derecha, pero convive con errores estrepitosos de la izquierda; además, Alberto Núñez Feijóo sigue. Una noche trágica para la izquierda.