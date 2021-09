Dimite la concejal del PP de Huelva que deseó la muerte de Pedro Sánchez en un vídeo en TikTok

La concejal Susana Pancho Parrales, que hace unas semanas publicó un vídeo en TikTok en el que insultaba y le llegaba a desear la muerte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado su dimisión como edil tras la polémica generada. Aunque retiró el vídeo horas después y pidió disculpas, que fueron consideradas suficientes por su partido, Pancho admite que ha decidido dar este paso "por coherencia, responsabilidad y respeto a mi pueblo, mi Ayuntamiento y corporación municipal y a mi 'familia' del Partido Popular de Moguer.

Su publicación en TikTok, titulada Dimisión ya, Gobierno socialcomunista, ladrones y para la que se puso un filtro en los ojos para transmitir que estaba "endemoniada" por la factura de la luz, la cerraba interpelando directamente a Sánchez: "Te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos. Partida de golfos, maleantes y ladrones". Previamente, le había pedido que dimitiera y aseguraba de él que es "un niñato caprichoso" y que es "malo como Cruella de Vil", además de criticar que el socialismo y el comunismo "llevan a la ruina", entre otras manifestaciones e insultos.

"Lamentablemente me equivoqué"

La concejal ha presentado este miércoles un escrito en el Registro del Ayuntamiento de Moguer presentando su dimisión "tras haberme equivocado en las formas en la grabación de un vídeo conocido por todos, del cual ya he mostrado mi arrepentimiento y pedido las correspondientes disculpas públicas, tal como haré también en el próximo pleno municipal". "Lamentablemente, me equivoqué y, en la vida y la política, cuando nos equivocamos debemos pedir disculpas y asumir las consecuencias de nuestros errores. De ahí mi dimisión, difícil para mí ya que me sentía feliz representando humildemente a mi pueblo y mi partido", afirma en una publicación en su cuenta de Facebook.

En su texto, asegura que "quienes me conocen saben que me gusta trabajar por los demás, por eso acepté entrar en la política municipal y ha sido lo que me ha movido en estos dos últimos años en el Ayuntamiento". "Espero, desde otro papel en mi vida, poder seguir ayudando o sirviendo a mi pueblo en aquello en lo que se me necesite", apostilla.

Su vídeo en TikTok generó la repulsa de PSOE e IU, que reclamaron su dimisión, mientras que en su partido lamentaron las formas pero consideraron que era suficiente con la petición pública de disculpas que había hecho. Finalmente, "y una vez reflexionado con mi familia y mi partido" lo ocurrido, ha decidido dimitir.