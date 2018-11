Imbroda critica "la torpeza" del PP y avisa de que "a pesar de las presiones" está con Ciudadanos

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento andaluz por Málaga, Javier Imbroda, ha criticado la "torpeza" del PP tras las presuntas presiones de los 'populares' para atraerlo a su formación, y ha advertido de que, "a pesar de llamadas, a pesar de mensajes, a pesar de ofrecimientos varios y a pesar de presiones, yo estoy aquí" con la formación naranja. "Aquí estoy, aquí voy a estar y este es mi sitio", ha defendido.

"No me conocen --los del PP-- y mira que soy conocido", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que "estoy aquí, solo les pedí que respetaran mi opción y decisión, convencido del paso que había dado y, en vez de reconocer esto, pues lo niegan", ha lamentado, añadiendo que debieran "tener la elegancia de decirlo, no pasa nada, y la vida sigue", insistiendo en "la torpeza" de los 'populares'

Imbroda ha participado en un acto público en Málaga para presentar la campaña de la formación naranja para las elecciones 'Ahora Sí Ciudadanos', junto con el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y la portavoz de Ciudadanos y líder de la formación en Catalunya, Inés Arrimadas, al que han asistido unas 800 personas. En el acto estaba previsto que asistiera el presidente de Cs, Albert Rivera, pero que no ha podido acudir al lesionarse, por lo que ha enviado un vídeo.

Ayer me lesioné la pierna jugando al tenis y me ha sido imposible estar físicamente hoy con vosotros en mi querida Málaga 😢. ¡Pero volveré pronto, os lo prometo! pic.twitter.com/nblU7yoaf2 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de noviembre de 2018

También Arrimadas se ha referido a estas presuntas presiones y ha asegurado no extrañarse "porque algunos intenten lanzar malas artes para robar a candidatos", en alusión al PP, asegurando que el equipo de la formación naranja "es el mejor". Por su parte, Marín le ha dicho a Javier Imbroda que "no solo estás en el sitio que estás", sino que "estás con gente que te quiere".

Por otro lado, durante su intervención, el cabeza de lista por Málaga de Cs ha criticado "el discurso con olor a naftalina, antiguo, viejo" del PSOE cuando hablan "de las derechas", asegurando que "eso me suena a siglo pasado".

Asimismo, ha asegurado que Cs "sale a ganar", y ha valorado "el trabajo impresionante" llevado a cabo por Marín y su equipo, quienes "habéis abierto camino desde la adversidad". "Hemos conseguido más que un PP que lleva 40 años en la oposición", ha valorado.

También se ha referido en su intervención a que Ciudadanos "es el único proyecto que crece; mientras los demás bajan", y a "la ilusión de pertenecer a un proyecto que me ha acogido con cariño, respeto, y con el que me siento identificado".

Ha defendido, de igual modo, que es "un momento histórico", ya que nunca antes en 40 años "había habido una alternativa real". "Andalucía no es propiedad de nadie, no es del PSOE, es de todos los andaluces", ha asegurado.

"En baloncesto le gané a Estados Unidos, en la vida superé un cáncer y aquí estoy; también lo he vencido. Y el próximo 2D vamos a ganar las elecciones y vamos a ganar al PSOE", ha concluido Imbroda.

Por último, la número dos en la lista de Cs por Málaga, María José Torres, ha dejado claro que "se inicia un momento histórico y nueva etapa en Andalucía, porque las cosas se pueden hacer mucho mejor".