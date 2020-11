No sólo los maestros tenemos esta responsabilidad

Podía haber sido otro día, pero ha sido este 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Por la mañana, con mis alumnos de 5 años, hemos charlado sobre este tema, hemos escuchado algunos cuentos y cada uno ha dado su opinión en lo que sin duda ha sido una charla muy interesante. Sí, soy maestra, maestra y madre así que por la tarde había que buscar un chaquetón para uno de mis cuatro hijos, el de 11 años.

Al llegar con ellos a unos famosos grandes almacenes del centro de la ciudad nos ha pasado algo sorprendente. Hemos mirado unos cuantos y se ha interesado por uno de un tono azul celeste bastante abrigadito y que le quedaba genial. Tan sólo teníamos una duda:

-Disculpe -le he dicho a una dependienta- ¿me puede decir si este chaquetón es impermeable?

- Bueno, es que ese chaquetón es de niña.

- ¿Cómo dice?, pregunto yo.

- Que ese chaquetón es de niña.

No podía salir de mi asombro. En otra ocasión quizás hubiera terminado la conversación con un simple “de acuerdo, muchas gracias”, pero hoy mi respuesta ha sido diferente, me ha salido del corazón y delante de la mirada atónita de mis niños le he dicho:

- No puedo entenderlo.

- Señora, yo sólo quiero que sepa que ese chaquetón es de niña.

- Bueno, pues yo pienso que es simple y llanamente una prenda de vestir y quiero que usted sepa que yo educo a mis hijos en la igualdad y que el color no importa, sólo necesitaba saber si es impermeable.

- No, no lo es.

- De acuerdo, muchas gracias, seguiremos buscando.

Al cabo de unos minutos, mi hijo ha visto uno precioso, lleno de pequeñas flores de colores, claramente “de niña”. Una sonrisa le ha iluminado la cara por debajo de la mascarilla y me ha dicho:

- Mamá, este es el que me encanta y me queda bien. Pero bueno, déjalo porque seguro que me van a decir algo y mañana en el cole también.

Sin duda alguna, se lo ha llevado puesto después de animarlo a vivir feliz, sin hacerle daño a nadie, pero defendiendo lo que quiere sin miedo al qué dirán.

Esta es la realidad, esta es la sociedad en la que vivimos y somos todos responsables de sembrar estos valores de respeto y tolerancia, de igualdad entre todos porque sólo así tendremos menos peleas que comienzan cuando vemos algo o alguien "diferente". No sólo los maestros tenemos esta responsabilidad, os animo a que cada uno de nosotros, como un granito de arena y desde nuestra realidad más cercana podamos contribuir a educar en la igualdad y dejar de un lado las etiquetas. Me acuesto con el mejor recuerdo del día: la sonrisa que he visto hoy en los ojos de mi hijo al sentirse feliz lleno de colores.