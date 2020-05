Este 1º de mayo seguiremos sin bajar la guardia

Este Día del Trabajador no será un día cualquiera. Nunca lo ha sido, porque siempre ha sido un día importante para la ciudadanía, para los sindicatos, para la clase trabajadora, para los desempleados, para los pensionistas, para los jóvenes... Es el día en el que salimos a la calle para reivindicar que los derechos que hemos conquistado están ahí para cumplirlos y no para recortarlos y poner en valor lo que nos ha costado conseguirlos. Es el día de la clase trabajadora. Pero este año, todo es distinto, hasta el 1º de Mayo. Vivimos una pandemia que parece que poco a poco va descendiendo en su beligerancia. Pero los que no bajamos la guardia somos nosotros y nosotras, los sindicalistas de UGT Andalucía, a pesar de que este año no podamos llenar las calles, pero sí las redes.

Desde el comienzo de esta crisis sanitaria no hemos bajado los brazos ni un solo día. Hemos estado al pie del cañón para ayudar a los que más lo necesitan. Porque la evolución de la pandemia ha puesto de manifiesto la magnitud de las debilidades que sustentaban al conjunto de la economía andaluza.

Años y años de recortes en las partidas presupuestarias destinadas a la sanidad pública se han trasladado ahora a menos medios para tratar a los afectados; el abandono de los fondos destinados a investigación han provocado ahora retrasos en la obtención de medicamentos contra la enfermedad; ciclos enteros de bonanza económica sustentados en actividades de poco o nulo valor añadido se convierten ahora en interminables listas de trabajadores afectados por ERTEs, por despidos individuales o por el cierre de sus empresas.

A lo largo de la historia, las mayores crisis siempre han servido para, tras ellas, llevar a cabo profundas reformas en los modelos de construcción de la sociedad. En este sentido, los efectos que la expansión del Covid-19 está teniendo sobre sectores tan trascendentales en la economía andaluza deben ser aprovechados para, de una vez por todas, avanzar en el cambio de modelo productivo que precisa Andalucía.

En este 1º de Mayo vamos a exigir, como no puede ser de otra manera, la apuesta por la industrialización de nuestro modelo productivo y hacerlo de la mano de la innovación y la investigación, la apuesta por las energías renovables y más cuando Andalucía posee unos recursos naturales y una situación geográfica idóneas para la aplicación mayoritaria de ellas. Por supuesto vamos a exigir empleo de calidad y la erradicación de la precariedad laboral que se esconde detrás de los últimos periodos de crecimiento económico. Las personas y su bienestar deben ser la prioridad, por encima de los intereses económicos.

Este 1º de Mayo exigimos la regulación urgente de un Ingreso Mínimo Vital, unos más y mejores servicios públicos: sanidad, atención a las personas mayores y a las dependientes, educación, etc. Reivindicamos que las políticas públicas (y también privadas) atiendan sobre todo a las personas y sectores más vulnerables.

La solidaridad y el compromiso social tan puesto en valor en las últimas semanas tiene que terminar generando un nuevo impulso en el mejor Estado de Bienestar que hayamos tenido. Desde UGT Andalucía tenemos claro que este 1º de Mayo servirá para unirnos, para centrar nuestros objetivos, para gritar a la ciudadanía que estamos aquí, y que vamos a combatir la crisis económica, social, medioambiental e institucional que estamos atravesando.

Este 1º de Mayo es una una ocasión para reconocer la labor de los sindicalistas perseguidos, despedidos, amenazados o asesinados en todo el mundo por exigir más justicia y reparto de la riqueza, pero es también la ocasión de hacer un homenaje a todas las personas trabajadoras. Las que están en primera línea, poniendo en riesgo su salud, y también a las que teletrabajan, las que se reincorporan a su actividad, a las que han perdido su empleo… Todas las personas trabajadoras y especialmente las de servicios esenciales son un ejemplo para este país y no debemos olvidarlo cuando esto pase.

En definitiva, cuando salvar vidas y curar a los enfermos no sea la primera de las prioridades porque ya hayamos logrado vencer a la pandemia, tendremos que plantearnos qué modelo económico y social queremos seguir viviendo. Desde UGT Andalucía lo tenemos claro, uno en el que nadie se quede atrás.

Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía.