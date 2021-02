Salir toda la sociedad junta, sin dejar a nadie atrás. Esa ha sido y sigue siendo la prioridad de CCOO ante esta pandemia. Desde el minuto uno hemos arrimado el hombro, comprometidos con nuestro país y con Andalucía, algo que ha quedado reflejado en los distintos acuerdos que hemos firmado tanto con Gobierno de España como con el autonómico. Acuerdos útiles que, en el caso del Gobierno del país, han permitido apuntalar la economía para sustentarla, proteger a los trabajadores y trabajadoras, y salvar empresas y autónomos.

Salir todos juntos. Bajo esa máxima trabajamos, pero no a costa de que esta crisis vuelvan a pagarla los de siempre. Porque “Ahora sí toca” mirar de frente y ponerse del lado de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente de las personas más vulnerables. Ya no valen las excusas, y mucho menos aceptaremos incumplimientos de los compromisos que hicieron posible la conformación del Gobierno de coalición con la clase trabajadora de este país. Ahora no, ahora eso ni toca ni vamos a permitir que la agenda social sea una vez más desplazada y que las reivindicaciones de las personas trabajadoras sean, una vez más, ignoradas. Por ello, el día 11 de febrero, cumpliendo con todas las medidas preventivas y sanitarias que dictan las autoridades, salimos de nuevo a la calle en toda España y Andalucía, para decirle al Gobierno central que “Ahora sí toca” alargar en el tiempo las medidas de protección y ayudar a los más débiles a transitar por una etapa muy dura; y que “Ahora Sí Toca” subir el salario mínimo interprofesional. No hacerlo sería un error garrafal político, económico y de justicia social.

El 11 de febrero salimos a la calle para decir que “Ahora sí toca” derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012; una reforma fracasada que, en lugar de acabar con la temporalidad, la ha incrementado; que ha fomentado la pobreza salarial, y que, lejos de traer estabilidad y seguridad, ha motivado un repunte de la siniestralidad laboral. Volvemos a denunciar que en la reforma laboral del Partido Popular están muchas de las causas de que no te paguen el convenio, haya una gran inestabilidad, te hagan trabajar a destajo, sin normas de seguridad y por salarios de miseria.

Y saldremos a la calle para decir que “Ahora sí toca” derogar la reforma de pensiones de 2013, acabando con el factor de sostenibilidad que estrangula el sistema público, y con el convencimiento de que nuestro sistema es viable y que para ello solo hay que reforzarlo desde la base, buscando nuevas estructuras de ingreso como, por ejemplo, a través del empleo con derechos para la juventud, erradicando la precariedad y sacando gastos que no son propios del sistema, como son las cotizaciones bonificadas a las empresas. Las personas que se jubilan necesitan certidumbre, y nuestros jóvenes deben tener la seguridad de que el sistema público de pensiones es viable y tiene futuro, porque lo tiene si hay empleos con derechos.

Porque “Ahora sí toca” hablar y abordar las cosas comunes que afectan a la gente trabajadora que lo está pasando mal porque les cuesta llenar el frigorífico, pagar la luz o la vivienda, y no dejarse llevar por los cantos de sirena de las grandes fortunas y de las grandes empresas que, como siempre, solo buscan mantener sus privilegios a costa de trabajadoras, trabajadores, micropymes y pequeños autónomos.

De esta crisis en la que nos hemos visto inmersos tenemos que salir toda la sociedad junta, y eso no es posible si el Gobierno central incumple los compromisos recogidos en el Acuerdo de Gobierno. En CCOO tenemos una prioridad, salir todos juntos, sin dejar a nadie atrás, pero también tenemos una máxima, y es que gobierne quien gobierne, siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

El Gobierno de España debe aprovechar la oportunidad de progreso social y económico que brindan los fondos europeos Next Generation y condicionar los criterios de inversión a la creación y mantenimiento del empleo, a avanzar en la transformación de un tejido productivo fuerte y a reforzar y consolidar unos servicios públicos que permitan generar infraestructura y estructura social para consolidar y avanzar en derechos de ciudadanía en nuestro país.

El 11 de febrero así se lo haremos saber al Ejecutivo de España en un mensaje que también dirigimos al Gobierno andaluz y a Juan Manuel Moreno Bonilla, como presidente de todos los andaluces y andaluzas. Porque nuestra tierra, Andalucía, no puede soportar más tiempo un Gobierno que no se preocupa ni protege a las personas en situación de desempleo, con eternos contratos temporales y que, aun estando en ERTE, ha visto disminuidos sus ingresos y les resulta imposible cubrir las necesidades más básicas de su familia. Nuestra comunidad necesita un Gobierno que se manche los zapatos, que deje de ponerse de perfil ante los problemas que nos acucian, que proteja a los trabajadores y trabajadoras y que deje de echarle la responsabilidad de todos los males al Gobierno central. Si no saben gestionar, ya saben lo que tienen que hacer. En CCOO de Andalucía tenemos claro que haremos lo que siempre hemos hecho, defender a la clase trabajadora, que “ya le toca”.