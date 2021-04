Ferraz descarta un adelanto de las primarias en Andalucía: "El líder del PSOE-A se elegirá en diciembre, sí o sí"

Los tiempos orgánicos en el PSOE son los que son, y no se van a cambiar por muchas prisas que puedan tener algunos. Esta afirmación, que casi ha convertido en blasón el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, cuando se le pregunta por la posibilidad de que opte a liderar a los socialistas andaluces, la ha secundado ahora también el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas del PSOE federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha descartado la posibilidad de precipitar los procesos (como algunas voces han reclamado en Andalucía) con un hipotético adelanto de las primarias para liderar el PSOE-A.

Espadas señala que ahora toca escuchar a la militancia y avisa: “Entiendo la ansiedad de alguno, pero yo no la tengo”

"Las primarias para elegir al líder o a la lideresa del PSOE van a ser en diciembre, sí o sí", ha señalado en este sentido en Sevilla el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, subrayando que cualquier otra cuestión que se diga al respecto "es una mera y pura especulación". ¿Y la reclamación de algunos sectores críticos con la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de acelerar los tiempos? "Debates tenemos muchos y de mucha índole y tipo, pero le puedo asegurar, y no me voy a equivocar, que las primarias para elegir el liderazgo del PSOE de Andalucía van a ser en diciembre".

La "precandidata" Susana Díaz

Y decir que las primarias serán en diciembre no implica que dé por hecho que habrá un choque entre al menos candidaturas, sino que el procedimiento dice que tocan en esa fecha. Eso sí, "parece que ya hay una precandidata, que es la compañera Susana Díaz, que ya lo ha dicho muchas veces de manera reiterada y ahora parece que está desplegando cierta actividad en ese sentido". Pero al margen de ella, y por mucho que Juan Espadas sea poco menos que candidato in pectore, la versión oficial es que "de momento no hay nada más, todo está por ver y de aquí a diciembre queda mucha tela por cortar".

Para Gómez de Celis, ahora el foco del PSOE está puesto en las elecciones autonómicas en Madrid, para a continuación centrarse en el congreso federal socialista con la exposición del equipo de ponencias, "ahí vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo hasta septiembre". Y a partir de septiembre se abrirán todos los procesos internos dentro del partido para ir eligiendo los delegados de cara al congreso federal, que es en octubre, "y una vez que se celebre, antes de diciembre, se van a realizar todas las primarias y todos los congresos regionales, también el de Andalucía".

Reitera los elogios a Juan Espadas

Y aunque insista en no especular, considera que "sí hay hechos objetivos que son irrefutables: que Juan Espadas es el mejor activo que tiene el PSOE de Andalucía en estos momentos es sí o sí, no tenemos ninguna referencia institucional mejor y mayor que Juan Espadas". Al margen de una gestión que ha corroborado en las urnas con su reelección, "es capaz de llegar a acuerdos por su izquierda y por su derecha, cosa que ahora los ciudadanos agradecen mucho". Todo lo anterior lo adoba con un matiz que sí es "absolutamente subjetivo", y es que cree que el alcalde hispalense "es una buena persona, y también en estos momentos los ciudadanos requieren ese tipo de liderazgo y ese tipo de perfiles".

Así que el mensaje oficial ya está lanzado y va muy en la línea del que ha hecho bandera Espadas, que insiste en marcar sus propios tiempos antes de dar el paso definitivo. Y que al final haya o no primarias en diciembre entra dentro de esa "mucha tela por cortar" que tiene por delante el PSOE andaluz...