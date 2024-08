El Gobierno de Moreno sube por cuarto año el precio del comedor escolar que pagan más de 77.000 alumnos este curso

El Gobierno andaluz ha aprobado seis bajadas de impuestos autonómicos desde que Juan Manuel Moreno llegó a la presidencia, hace seis años. La rebaja fiscal es una de las banderas del líder del PP. Pero, en paralelo, la Junta de Andalucía ha subido cuatro veces consecutivas el precio de los servicios complementarios -aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares- que pagan las mismas familias de renta media a las que Moreno dice dirigir su ahorro impositivo.

La última subida no toca el aula matinal ni las extraescolares, pero afecta de lleno al precio del comedor escolar, que pasa de los 4,98 euros diarios el curso pasado a los 5,54 euros a partir de septiembre, un 11% más. En los últimos cuatro años, la Consejería de Desarrollo Educativo ha aumentado sistemáticamente los precios de todos los servicios escolares en pleno agosto, con el curso político cerrado, y cuando las familias ya habían matriculado a sus hijos para el curso siguiente, teniendo que afrontar esa “revisión al alza” a posteriori.

La Junta de Andalucía aprobó la primera subida de precios de servicios escolares el 3 de agosto de 2021; la segunda fue el 19 de julio de 2022; la tercera el 2 de agosto de 2023 y la cuarta se aprobó en el último Consejo de Gobierno antes de que los consejeros se fueran de vacaciones, y apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este miércoles. El precio del comedor escolar se ha incrementado casi un 21% en estos cuatro, de los 4,58 euros al día que representó la primera subida, en 2021, a los 5,54 euros que costará este próximo curso. En torno a 77.000 alumnos han pagado íntegramente el coste del comedor escolar este año, según los datos del departamento de Educación.

La Consejería de Desarrollo Educativo incluyó la última “revisión al alza” del precio de comedor en el último Consejo de Gobierno, coincidiendo también con el traspaso de carteras en este departamento. La consejera saliente, Patricia del Pozo, ya autorizó la subida anterior, del 4,2% en el comedor, también a principios de agosto. Este año han vuelto a hacer lo mismo.

La nueva consejera del ramo, Carmen Castillo, ha dado la misma explicación que entonces: se trata de una subida de precios pactada con las empresas que suministran estos servicios, para “ajustarlos a los costes reales” del servicio y su prestación. La consejería sostiene que la guerra de Ucrania provocó un aumento de los alimentos y que la subida del precio del comedor escolar trata de compensar el impacto inflacionista que han sufrido las empresas de catering.

La Junta defiende las subidas para “garantizar la concurrencia de las empresas a las licitaciones y evitar el abandono de los contratos, la sostenibilidad y los estándares de calidad del sistema, que cuenta con alrededor de 211.000 usuarios diarios y contabiliza más de 20 millones de menús en un curso escolar”.

Además, añade que las empresas “recurrieron” la licitación anterior -que ya incluía la tercera subida consecutiva- al considerar que los precios eran “insuficientes”, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales “les dio la razón”, aseguran en un comunicado. Esas tres subidas consecutivas de precios representaron unos ingresos superiores a los 200 millones de euros en beneficio de las empresas proveedoras, según los datos aportados por la consejería.

La nueva portavoz de la Junta, a la sazón consejera de Hacienda, Carolina España, no informó de este aumento en su primera comparecencia. Ha sido la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) lo que ha alertado a la oposición de izquierdas. La portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado que este nuevo aumento de precios “le va a suponer una familia con un hijo matriculado en el comedor escolar, el aula matinal y las extraescolares más de 160 euros al mes”, en referencia a aquellas familias de renta media que no pueden beneficiarse de la bonificación del coste del servicio.

“Este es el estreno de su nueva consejera, lo que demuestra que el problema no son las caras del Gobierno, sino el modelo del PP que está encareciendo la vida cotidiana de toda la población andaluza”, ha denunciado Nieto.

El aula matinal cuesta hoy 17,51 euros al mes [1,33 euros al día], las actividades extraescolares otros 17,51 euros mensuales y el precio actual del comedor pasará a costar de 5,54 euros diarios a partir de septiembre. El año pasado, antes de la última subida, una familia con ingresos superiores a los 32.000 euros y un hijo matriculado en los tres servicios complementarios pagó de media 1.221,54 euros al año.

Las bonificaciones, quién las recibe y quién no

Los servicios están bonificados en función de la renta de las familias, muchos pagan una parte, otros no pagan nada, bastantes tienen que asumir el coste íntegro. Las bonificaciones de la Consejería de Educación no se calculan con el IRPF, sino con el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y se aplican a familias con una renta per capita inferior al 0,5 de dicho indicador. En el curso 2023/24 el índice IPREM marca 7.200 euros al año en 12 pagas (8.400 euros en 14 meses). Hay hasta diez tramos de bonificación, del 10 al 100% del coste público del servicio.

En el último curso, hubo 192.700 alumnos inscritos en el comedor escolar, 137.710 en el aula matinal y 90.800 en las actividades extraescolares (datos “estimativos” de la Consejería de Desarrollo Educativo “calculados a inicio de curso”) del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria (esta última etapa “en una proporción muy pequeña”).

El 35% de los usuarios del comedor este año –esto es, 67.445 alumnos– tuvo que abonar el precio íntegro del servicio. En total fueron 77.000 estudiantes los que tuvieron que pagar este servicio, incluyendo los de etapas postobligatorias. En el aula matinal hubo 63.346 estudiantes inscritos (el 46% del total) que tampoco recibió ninguna bonificación, y en las actividades extraescolares fueron más las familias que pagaron el coste total del servicio que las subvencionadas (un 54% del total: 49.032 alumnos; frente al 46% que obtiene alguna ayuda: 41.768 alumnos).

El departamento de Educación oculta sistemáticamente estos datos, que el diario.es ha obtenido a través del Portal de Transparencia. Sí ofrece, en cambio, el número de familias beneficiarias de las bonificaciones, pero aportando datos globales. Por ejemplo, que el 70% de las familias “tiene alguna bonificación”, pero sin precisar si esa bonificación es del 10% o del 90%. En torno al 45% se beneficia de la gratuidad total. “La Junta asume prácticamente el 50% de la subida con un aumento de la inversión en la licitación del servicio de comedor por parte de las empresas y las respectivas bonificaciones, pasando de 79,8 millones a 89,3 millones”, informan en un comunicado.

En Andalucía, la renta media per capita de las familias (descontando los impuestos) se sitúa en 19.343 euros frente a la media de España (22.706 euros). Las familias que abonan el precio íntegro del comedor escolar, el aula matinal y las extraescolares son aquellas que, por renta familiar, no disfrutan de ninguna bonificación de la Junta de Andalucía.

También son las beneficiarias de la rebaja fiscal en el IRPF que abandera el Gobierno de Moreno, esto es, un hogar tipo con una pareja, dos hijos y unos ingresos anuales que rondan los 35.000 euros al año. Estas familias pagan menos impuestos que el año pasado, pero pagan más por los servicios públicos que hace cuatro años.