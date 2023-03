La campaña viral en la que Cuenca pone al mundo “mirando a Granada”

No debe quedar nadie en un rincón de España que no conozca o haya utilizado jocosamente la expresión de “ponerte mirando a Cuenca”. De carácter erótico, esta frase es una de las más populares del léxico castellano y, según algunos teóricos, tiene su origen en la Edad Media. Cuentan que era lo que Felipe I de Castilla le decía como excusa a su mujer, Juana I de Castilla -hija de los Reyes Católicos-, para llevarse a sus aposentos a sus amantes con la excusa de enseñarles Cuenca. Ahora, más de 500 años después, la locución varía para poner en el foco no a una frase ni a un lugar, sino a un candidato a la alcaldía de Granada: Francisco Cuenca.

El equipo de campaña del actual regidor local y postulante a su reelección, ha elegido un lema que se ha hecho viral para llenar las calles de la ciudad de la Alhambra de cara a las elecciones municipales del próximo mayo. El nombre de Francisco Cuenca no aparece como tal, pero sí su apellido y el juego al que se presta: “Cuenca pone al mundo mirando a Granada”. Una expresión que está en carteles ubicados en todos los barrios y que rivaliza sobre todo con los de Marifrán Carazo, la candidata del Partido Popular a los mismos comicios. Porque, aunque no aparezca por ninguna parte, salvo por el color, Cuenca se presenta por el PSOE.

Esa es otra de las curiosidades que se pueden apreciar una cartelería básica de una frase sobre un fondo rojo en el que Cuenca destaca en negro. Ni rastro del logo de los socialistas y tampoco una fotografía del candidato. Una campaña enfocada a llamar la atención de los viandantes, pero sin solicitar el voto ni poner en el foco al actual alcalde más que para hacer un juego de palabras del que pueda hablar todo el mundo.

Cabe recordar que la precampaña, aunque no tiene una fecha de inicio tasada, no comienza hasta abril -algo más de un mes antes de las elecciones-. En teoría, hasta ese momento los partidos no pueden pedir el voto a los ciudadanos y la cartelería no puede utilizarse en ese sentido. De hecho, Unidas Podemos denunció hace tan solo dos semanas al PP por su campaña publicitaria con Marifrán Carazo. La aún consejera de Fomento de la Junta de Andalucía aparece en carteles y folletos con el adjetivo de “alcaldesa”, lo que apela directamente a los comicios de mayo. No obstante, desde la Junta Electoral Central no ha entrado al asunto porque dicen no tener potestad sobre ello al no estar en periodo electoral.

El cartel se ha hecho viral en redes sociales y muchas personas no han querido dejar de pasar la oportunidad de comentarlo:

