Unidas Podemos denuncia al PP de Granada por vulnerar la Ley Electoral al utilizar cartelería y propaganda fuera de plazo

Unidas Podemos denuncia que el Partido Popular de Granada está vulnerando la Ley del Régimen Electoral (LOREG) al hacer propaganda política fuera de plazo. En concreto, la coalición de izquierdas he elevado un escrito ante la Junta Electoral Central al considerar que en el PP están promocionando a su candidata a la alcaldía en los comicios del próximo mayo, Marifrán Carazo, sin cumplir con lo dispuesto en la norma. Aseguran que está cometiendo una “clara infracción” con la campaña publicitaria que se puede ver en marquesinas y carteles de toda la ciudad. El PP se defiende asegurando que todo es “absolutamente legal”.

La candidatura de Carazo a la alcaldía de Granada consigue reagrupar a un PP local desencantado en los últimos años

Más

Cualquiera que camine estos días por Granada podrá ver con cierta facilidad el rostro de Marifrán Carazo como candidata a regidora de la capital. Con el lema “Nos une Granada”, el Partido Popular ha llenado calles en las que la aún consejera de Fomento de la Junta de Andalucía se promociona para que los granadinos la conozcan antes de que se inicie la precampaña electoral el próximo mes de abril. Un hecho que para Unidas Podemos supone la vulneración de la LOREG porque se está llevando a cabo “fuera de plazo” y supone un “quebranto” a la igualdad del resto de candidaturas que se presentan en las elecciones municipales del próximo mayo.

No solo eso, según esta formación con representación en el Ayuntamiento de Granada, el PP está usando la campaña para mezclar la gestión de Carazo como consejera del Gobierno andaluz y al mismo tiempo su condición de candidata a la alcaldía. Elisa Cabrerizo, una de las concejalas de la coalición, considera que Marifrán Carazo “ha creado una marca como ‘futura’ alcaldesa a base de explotar su imagen como consejera de la Junta, mezclando actos de su actividad como representante andaluza”, usando incluso los actos de agenda del Gobierno andaluz para promocionarse.

Por ello, desde Unidas Podemos han solicitado a la Junta Electoral Central que se retire de inmediato la campaña y que se sancione al PP con 1.200 euros por incumplir la LOREG no solo con la cartelería presente en marquesinas, sino con el buzoneo que también se está llevando a cabo con Marifrán Carazo como protagonista. La edil de UP, Elisa Cabrerizo, recuerda que “toda esta precampaña no puede hacerse en este momento dado que hasta el 3 de abril no se puede iniciar”. Para la coalición de izquierdas, es evidente que los populares lo hacen “con conocimiento de causa ya que las elecciones municipales son las únicas de España que se convocan legalmente con una fecha fija cada 4 años, por lo que no puede haber sorpresas”.

“Absolutamente legal”

Por su parte, desde el Partido Popular dicen que todo se ha hecho de forma “absolutamente legal”. Jorge Saavedra, secretario general del PP de Granada, afirma que “las elecciones se convocan el día 4 de abril y la campaña que está en marcha es absolutamente legal, para dar a conocer una nueva forma de ver la política y de ver Granada, con soluciones e ideas, con trabajo y energía”. Dice que “lo hacen todos los partidos en los momentos previos al inicio de la precampaña o campaña electoral, tanto en Granada como en otras ciudades de Andalucía”.

“Parece ser que a Podemos no le molestó la campaña que hizo Juan Espadas antes de las pasadas elecciones autonómicas, cuando empapeló toda la ciudad con su cara. Tampoco le molesta que sus socias, las ministras del gobierno de Sánchez, también candidatas, estén haciendo campaña al mismo tiempo que cumplen con sus obligaciones como ministras y recorren otros puntos de España”, sentencia Saavedra.