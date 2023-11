La Ciudad de la Justicia de Granada entra en una nueva fase: la Junta negocia la compra de un edificio para albergarla

Casi 20 años después de que se constituyese la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales de Granada, la futura Ciudad de la Justicia entra en una nueva fase. Según adelanta Ideal y ha podido confirmar elDiario.es Andalucía por fuentes del propio Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía negocia la compra de un edificio para albergar en él todos los juzgados y audiencias que actualmente están el edificio de Caleta, en la capital granadina, y que se ha quedado obsoleto y pequeño.

En concreto, lo que negocia en estos momentos el Ejecutivo regional es la adquisición del edificio de El Cubo, un inmueble de 39.000 metros cuadrados, diseñado por Alberto Campo Baeza, construido en la década de los 90, situado en la zona sur de la ciudad y que actualmente es la sede de CaixaBank. En su momento, fue un edificio vanguardista perteneciente a Caja Granada que, tras las crisis de las cajas de ahorros, ha sido vendido a los diferentes bancos que se han hecho con los restos de esta entidad granadina. Según fuentes judiciales, la compra se negocia por alrededor de 20 millones de euros, pero más importante que el precio es lo que puede suponer esta operación.

La ciudad de Granada tiene un problema con sus sedes judiciales desde hace años. La Caleta, el lugar en el que actualmente está Audiencia Provincial junto con la mayoría de los juzgados, se quedó pequeña y desde hace casi 20 años la judicatura presiona para que haya una solución. Se han debatido opciones que pasan por trasladar todos los juzgados a las afueras de la capital granadina o la compra de diferentes edificios, pero hasta ahora no se había estado más cerca de que la llamada Ciudad de la Justicia se hiciera realidad.

El problema que emerge, y que ponen en el foco los sindicatos y el Colegio de Abogados de Granada -una de las principales instituciones de la llamada Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales- es que seguiría encima de la mesa la dispersión de sedes. Actualmente, Caleta no es el único edificio que cuenta con juzgados granadinos, sino que en Plaza Nueva se sitúa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y algunos tribunales civiles que provocan un cierto caos de movilidad a ciudadanos y trabajadores judiciales.

Contra la dispersión de sedes

Por eso, los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Staj y USO protestan porque el Gobierno andaluz esté negociando la compra de este inmueble de CaixaBank sin comunicárselo a ningún representante sindical. Todas estas organizaciones coinciden en señalar que la Junta de Andalucía no ha contado con ellos para este asunto y temen que esa circunstancia deje sin solución demandas históricas como la dispersión de las sedes. De ahí que soliciten que, si la compra se lleva a cabo, se ejecute la construcción de otro edificio anexo.

Junto al inmueble de CaixaBank hay un solar propiedad del Ayuntamiento de Granada en el que se llegó a proyectar la construcción de una ópera que parece haber caído en el olvido. Ahí piden los sindicatos y los trabajadores judiciales que se levante otro edificio que pueda albergar lo que no quepa en El Cubo. Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, considera que se ha de trabajar “de manera inmediata” para que esto ocurra. “De tal manera que hagamos no ya un edificio judicial, porque serían dos. En definitiva, trasladar todos los juzgados de Caleta, meter todas las jurisdicciones, penal, laboral, concesiones administrativas... en ese edificio. Si no, nosotros no aceptaríamos que El Cubo se quedara solo con lo que nosotros respetamos”.

Por otra parte, los sindicatos consideran también que el edificio de El Cubo debe ser revisado en profundidad para que cumpla con una buena accesibilidad y recuerdan lo vivido durante la etapa de la pandemia de la Covid-19. Dado que los juzgados de Caleta no estaban preparados para ese evento, tuvieron que organizarse de forma precaria. “El Cubo no tiene ventanas, así que ahí existiría un problema”, señalan los representantes sindicales que, además, creen que si no se cuenta con los funcionarios y los trabajadores para negociar la compra corren el riesgo de que no se acepte la propuesta al no cumplirse todos los requisitos.

Al respecto de la situación, la Junta de Andalucía matiza que se están produciendo las negociaciones, “pero que no se ha hablado aún con los sindicatos ni con los trabajadores porque la compra no se ha materializado”. Hasta que ese hecho no se produzca, deberán seguir esperando. En todo caso, desde el Ayuntamiento de Granada recuerdan que la parcela en la que se piden que se construya el otro edificio se cedió al Ejecutivo regional y que debe ser la Junta la que decida qué hacer con él.

En todo caso, la historia del Cubo, que un día fue de Caja Granada, es la de la decadencia de las cajas de ahorros y la pérdida de importancia de entidades que fueron de gran peso como la granadina. Después de que su construcción costase 24 millones de euros, hace tan sólo dos años que la propia CaixaBank le dio el golpe de gracia eliminando la sede territorial que había tenido Bankia en el edificio y trasladándola de forma definitiva a Málaga. Desde esa fecha, los rumores sobre una posible venta o cambio de uso han sido una constante que, finalmente, parece que cristalizará en la Ciudad de la Justicia.