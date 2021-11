La Justicia granadina reclama a la Junta que reubique ya los juzgados de la capital tras 15 años de espera

Desde hace 15 años, el mundo judicial granadino espera una solución para sus sedes judiciales. El incremento de los juzgados ha dejado sin espacio a algunos que han tenido que ser ubicados en edificios que no son los más propicios para una organización de tribunales que debe ser más eficiente, explican fuentes judiciales. Por eso, desde hace tiempo, la judicatura local reclama a la Junta de Andalucía que ordene el eje que se sitúa entre Plaza Nueva y Caleta y reubique los juzgados para que estén todos en el centro de Granada capital y se destierre cualquier intento de sacarlos del casco urbano en una posible Ciudad de la Justicia como ya hay en otras capitales andaluzas. La Consejería de Justicia dice estar trabajando para llevarlo a cabo.

Para ello, se constituyó la llamada Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales en la que están representados todos los estamentos de la justicia local, así como la Junta de Andalucía. En este espacio de encuentro se debaten y negocian posibles soluciones para la reorganización del eje Plaza Nueva-Caleta. El problema es que, pese a los anuncios y buenas intenciones del Gobierno regional, la judicatura granadina se siente ninguneada. Especialmente porque en el fallido proyecto de presupuestos de la Junta para 2022 no se incluía apenas dinero para este fin, mientras que se contemplan partidas de varios cientos de miles de euros para las sedes judiciales de Cádiz, Sevilla o Jaén.

Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, una de las principales instituciones que forma parte de la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales, habla en nombre del sector jurídico local al decir que están “negativamente sorprendidos” porque la falta de presupuesto hace que “las palabras se las lleve el viento”. Recuerda que, desde hace 15 años, Andalucía tiene una deuda histórica con Granada porque es el tiempo que llevan reclamando que se reorganicen los tribunales de la ciudad. “Históricamente, las sedes judiciales de Granada han estado diseminadas por la ciudad, pero finalmente, después de muchos años, la Junta se quedó con el edificio de la Caleta para ir metiendo los juzgados que estaban repartidos. Quedan algunos juzgados en Plaza Nueva que son civiles y que no caben en Caleta, pero la idea es que allí solo quede la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”.

Mejorar la ubicación

Esta petición parte de la necesidad también de ubicar en un lugar más idóneo a la Audiencia Provincial porque actualmente está en un edificio que está “algo retirado” de Plaza Nueva y que “no reúne las condiciones para ser esa sede”. Por eso, reclaman a la Junta que amplíe el actual edificio de Caleta o que compre alguno próximo para permitir los traslados y la reunificación de la sede judicial granadina. “Granada es la capital de la Justicia de Andalucía. Históricamente lo ha sido y por razones logísticas deberíamos tener un trato preferente. Somos los grandes olvidados”, recuerda Leandro Cabrera. Por eso, rechazan como alternativa la construcción de una Ciudad de la Justicia fuera del casco urbano porque “exige mucho tiempo y dinero y no hay apenas suelo en el municipio de Granada”.

Además, “la Ciudad de la Justicia lo que hace es sacar a la justicia de la ciudad, sobre todo teniendo actualmente los juzgados en Caleta y Plaza Nueva. Se trata de un proyecto de ciudad porque también en la zona donde están situados muchos comercios y empresas viven gracias a ellos”. Desde la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales, Cabrera censura que las intenciones de la Junta no se vean plasmadas en la realidad. “Lo cierto y verdad es que el movimiento se demuestra andando. Al nuevo Gobierno le reconozco el interés que ha demostrado, pero la solución pasa por quedarse un edificio junto a Caleta. Solución que le hemos dado nosotros y no la ha propuesto la Junta”. El decano de los abogados granadinos entiende que el Gobierno andaluz vea a Granada como a una ciudad más si se tiene en cuenta que el resto de capitales también hacen sus propias reclamaciones. "El problema es que vemos que hay provincias y ciudades en las que esas reivindicaciones se llevan a término".

"Estoy desilusionado. Llevamos dos años en esta mesa de negociación en la que hemos unido a todos los entes jurídicos y al final hemos comprobado que los presupuestos tampoco contemplaban una partida. No sabemos si tomar otras medidas más contundentes". No obstante, Leandro Cabrera tiende la mano al Ejecutivo regional y sostiene que no son exigentes en cuanto a los plazos para que se reubiquen los tribunales, siempre y cuando “se adopte una decisión en firme”. Unas palabras que tienen su eco en la propia Consejería de Justicia que dice estar trabajando para que el proyecto llegue a buen puerto.

La dificultad para encontrar una sede

Fuentes oficiales consultadas por elDiario.es Andalucía aclaran que sí hay un presupuesto destinado para esta reorganización, aunque de momento solo afecta a la remodelación del actual edificio de Caleta y el de la Fiscalía en Gran Vía. "Para dicho proyecto en los Presupuestos de 2022 se incluyó una partida total de 3.854.684 euros, 3.544.684 euros para la remodelación del edificio Caleta (que ya se ha comenzado este año) y los 310.000 euros para el proyecto de Fiscalía. La cuestión que se está planteando en Granada es la necesidad de contar con un edificio que pueda acoger parte de los órganos unipersonales para poder liberar así el actual edificio que comparte la Audiencia en Plaza Nueva. El proyecto contemplaba para ello el edificio de Salud en la zona de Caleta, sin embargo, este edificio fue vendido a un fondo de inversión por el anterior Gobierno".

Por todo ello, desde Justicia aclaran que se está buscando una nueva ubicación y que "no es fácil localizar un espacio que cumpla con la cantidad de metros cuadrados necesarios". "En los últimos meses se han estudiado hasta seis ubicaciones distintas, unas descartadas por falta de metros cuadrados, otras habían sido ya adquiridas o como en el caso del edificio del SEPES (edificio junto a Caleta), que se mostró contrario a marcharse de allí". No obstante, desde la Junta se muestran abiertos a recibir más propuestas y aseguran que "la Mesa está al tanto de todas las gestiones que se han realizado porque se les ha informado en las reuniones en las que ha participado la Consejería y son conocedores de las dificultades de localizar un espacio idóneo en la zona".