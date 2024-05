Estudiantes de Granada levantan la acampada propalestina tras lograr que la Universidad rompa los vínculos con Israel

Los organizadores de la acampada en solidaridad con Palestina que arrancó en la Universidad de Granada (UGR) el pasado 8 de mayo han dado por concluida la protesta, “habida cuenta del cumplimiento” de sus “demandas inmediatas a la UGR tras meses de intensa presión”. Con estas palabras aludían a la decisión aprobada el pasado viernes por el consejo de gobierno de la UGR de suspender toda colaboración con las instituciones israelíes mientras dure el asedio a Gaza.

Tras haber logrado este objetivo, los estudiantes han considerado levantar el campamento “con la cabeza bien alta” y celebrando que “la Universidad de Granada ha sido la primera en todo el Estado español en romper relaciones académicas con Israel gracias a la presión efectiva de la comunidad universitaria mediante la acampada”.

Así pues, ya este martes el campus de Fuentenueva, en el entorno del centro de esta ciudad andaluza, ha amanecido sin tiendas de campaña. Aun así, los promotores de la acampada, en la que han participado estudiantes y también profesores que dieron clases y charlas en los paseíllos, indican que su “lucha contra el genocidio en Gaza, contra los ataques a Cisjordania y contra la ocupación sionista de Palestina prosigue con más fuerza, intensidad, inspiración y entereza que nunca”.

“Esta lucha no acaba”

Si bien la UGR ha determinado suspender la colaboración científico-técnica y de movilidad con universidades e instituciones israelíes que no hagan una “condena firme de la violación de derechos humanos” y hasta que no cesen las operaciones militares en la guerra en Gaza, los universitarios que han secundado las acampadas propalestinas durante doce días prevén acciones para seguir presionando a la universidad a fin de que “ponga fin a sus convenios con empresas españolas y extranjeras que financian” lo que también denominan como “proyecto colonial del Estado de Israel”, y supervisar “el cumplimiento de los acuerdos con los que se comprometió el rector Pedro Mercado” y garantizar así “que no sean revertidos o alterados por sus sucesores en el cargo”.

En paralelo a la acampada estos últimos días, sus promotores han protagonizado también manifestaciones como las que se llevaban a cabo en la primera jornada de la misma hacia el Rectorado, o este último domingo en coordinación con otras protestas similares en España y Europa, así como en concentraciones como la que se desarrolló a las puertas de la Subdelegación del Gobierno pidiendo el fin del comercio de armas con Israel.