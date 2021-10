La Fiscalía archiva la denuncia por presunto "amaño" en la Policía de Granada porque las oposiciones aún siguen en marcha

La Fiscalía ha archivado la denuncia de un agente de la Policía Local de Granada contra altos mandos del cuerpo por el presunto “amaño” de las oposiciones que se están celebrando este año con el fin de favorecer a los hijos de los mandos. Fuentes del Ministerio Fiscal confirman a elDiario.es Andalucía este extremo explicando que no se le da trámite a la acusación porque las oposiciones sobre las que existen sospechas aún no han acabado y el proceso sigue en marcha. Es decir, la Fiscalía apuesta por no interferir en el proceso de incorporación de nuevos agentes cuyas pruebas médicas y físicas aún tienen que celebrarse.

Un agente lleva a la Fiscalía a altos cargos de la Policía Local de Granada por "amañar" oposiciones: "El niño del jefe tiene que entrar"

Fuentes judiciales argumentan también que el archivo se ha producido porque alguna de las pruebas presentadas no son del todo “legibles”. En concreto, alguna de las grabaciones no se ha hecho con un soporte sonoro adecuado, por lo que el fiscal entiende que no puede admitirlas como parte de una investigación. En todo caso, las mismas fuentes añaden que el proceso podría abrirse de nuevo con otra denuncia una vez que concluyesen las oposiciones porque el caso “parece de libro”.

La denuncia que hizo el agente a finales de agosto aprecia posibles delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada contra el jefe policial, contra un miembro del tribunal de las oposiciones y contra el portavoz del sindicato SIPLG, el mayoritario de la Policía Local de Granada. El agente que denunció asegura en su escrito de acusación que los tres habían maniobrado para colocar a los hijos de altos mandos, incluido el del propio jefe del cuerpo.

Entre las pruebas aportadas, y que la Fiscalía considera ilegibles, el policía adjuntaba audios en los que se llegaba a decir que “el hijo del jefe tiene que entrar” o conversaciones para controlar la contratación del psicólogo que debe cribar qué aspirantes continúan en el proceso. Además, el agente también señala una academia concreta como el lugar en el que se estarían produciendo estos enjuagues a través de información privilegiada sobre los exámenes. Dicha academia, conocida como Centro Nous, es a su vez el centro de formación oficial del sindicato mayoritario de la Policía Local de Granada.

Además, en la denuncia también se apunta al ex concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz (PP), por conocer y permitir estas prácticas. El agente que destapa el caso llega a decir que el político transigió con lo ocurrido y que formó parte de las presiones que le hicieron los mandos al enterarse de que pretendía desvelar lo que estaba sucediendo. Porque la investigación que llevó a cabo el policía se inició en 2020 y ha continuado hasta este año, pese a las presiones que dice haber sufrido.

Se da la circunstancia de que esta denuncia no es la primera que se ponía sobre las oposiciones al cuerpo de la Policía Local de Granada que se están celebrando este año. En marzo, el sindicato SIPAN hizo público un escrito en el que señalaba el presunto “amaño” porque algunas de las preguntas de los supuestos teóricos no encajaban con lo que debía preguntarse en un examen de estas características.

Ahora, con el archivo de la denuncia, el proceso judicial se queda en suspenso hasta que alguien decida reabrirlo una vez que terminen las oposiciones. Por su parte, tanto la Policía Local como el Ayuntamiento de Granada estaban a la espera de conocer la decisión judicial para adoptar una decisión e iniciar una investigación interna que ahora, en teoría, no se producirá.

Mientras, César Díaz guarda silencio, pero tanto la academia señalada por el policía denunciante como el portavoz del sindicato SIPLG que aparece como uno de los que habría actuado activamente en el “amaño”, defienden su inocencia y aseguran que este caso no es más que una disputa personal del agente denunciante con su excompañero sindicalista ya que él formó parte del equipo directivo del SIPLG.