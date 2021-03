Las oposiciones a la Policía Local de Granada están bajo sospecha. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIPAN), el segundo con más afiliados del cuerpo policial granadino, y opositores que están dentro del proceso denuncian que el examen que se realizó el pasado sábado 6 de marzo contiene partes que invitan a pensar que ha podido producirse un presunto "amaño". En concreto, las fuentes consultadas por este diario señalan que hay preguntas de los supuestos prácticos que son "sospechosas". La Policía Local lo niega.

Unas dudas que han colocado a las oposiciones, con las que se quieren cubrir 40 plazas de policías municipales, en el centro de la diana porque hay aspirantes que no descartan impugnar el proceso por considerar que no es transparente. Si no lo hacen ellos, podría entrar la Fiscalía de oficio. Ya que el examen, que se divide en una parte de test y otra con supuestos prácticos, hace que haya opositores que aseguren que está dirigido para que aprueben personas cercanas a la cúpula de la Policía Local de Granada.

La parte práctica, que sirve para que se resuelva como si se fuese un policía municipal, es la que más controversia genera por tres cuestiones. Según el SIPAN, hay varias preguntas de este apartado que no se pueden contestar fácilmente si no se tiene información muy concreta. De acuerdo con los testimonios recogidos del sindicato y de opositores que han hecho el examen, los tres primeros supuestos de la parte práctica son los que están levantando suspicacias.

Supuestos prácticos sin temario

El primero pregunta sobre una actuación policial en la que entra en juego un dron que está sobrevolando unos edificios de Granada capital. SIPAN señala que este supuesto no se sostiene porque se cuestiona sobre un dron cuya normativa cambió el pasado 31 de diciembre y no entraba en el temario de estas oposiciones. Al respecto, Juan, uno de los opositores cuyo nombre es ficticio por temor a represalias, dice que se pregunta por la normativa recogida en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regulaba la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto pero que “en ninguno de los 40 temas se puede englobar normativa de aviación”.

Por otro lado, la segunda pregunta de este apartado práctico tampoco encuentra encaje y es la más controvertida de todas. El tribunal pregunta a los aspirantes por algo conocido como "Código Alfa" dentro de una actuación policial. Según el SIPAN, este código solo lo conocen los miembros de la policía municipal granadina y “no todos”. Es decir, se trata de una cuestión que no entra en el temario y que es de régimen interno. Algo que confirman los opositores preguntados por este medio que dicen no saber nada del tal "Código Alfa" ni sobre lo que significa ni qué aplicación tiene.

Por último, el tercero de los supuestos tampoco forma parte del temario, de acuerdo con la información recogida por eldiario.es Andalucía. En este se pregunta por una cantidad de dinero encontrada en un vehículo al que se le da el alto. Es decir, es una cuestión sobre fraude fiscal que, según SIPAN y los aspirantes consultados, no formaba parte de los 40 temas que había que estudiarse para acceder a la oposición.

Juan, uno de los opositores mencionados, es muy tajante analizando lo que ha ocurrido y no duda de que esto ha sido un nuevo intento de amaño: "La oposición de policía local tiene un nivel altísimo desde hace muchos años por esto mismo, por el enchufismo. Obliga a insistir muchos años más estudiando a personas que deberían haber aprobado". Según dice, se da por hecho que habrá gente que entre en el cuerpo policial que no reúna méritos suficientes: "Opositores que no se han presentado en ningún sitio nunca, y otros que jamás han aprobado un examen donde se han presentado. Ya se sabe que muchos con familiares que son policía. Y esto se sabe ya sin salir las notas siquiera".

Dudas sobre la imparcialidad

Más allá de las preguntas denunciadas por sindicato y opositores, las dudas también se centran en la imparcialidad del mismo tribunal que debe corregir las oposiciones. Para empezar, sus miembros son elegidos directamente por el Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Personal, pero a propuesta de la Jefatura de la Policía Local, según confirman a este medio fuentes consistoriales. Es decir, la propia Policía Local elige a quienes tienen que corregir los exámenes de quienes luego entrarán al cuerpo.

Al respecto, el concejal del área, Francisco Fuentes (PP), niega que esto sea así, pese a la información recogida por este medio. Dice que la Jefatura de la Policía Local de Granada no decide quiénes forman parte del tribunal, sino que lo hace su propia concejalía según las bases de la convocatoria, tras ver si cumplen los requisitos. No obstante, fuentes policiales indican que tres de los cinco miembros del tribunal son escogidos por la Jefatura y que el cuarto lo propone la Junta de Personal del cuerpo. En la elección de este participan directamente los sindicatos policiales, que pueden colocar a alguno de sus afiliados.

Hay otra cuestión en el aire. Fuentes cercanas a la Policía Local y al Ayuntamiento de Granada sostienen que varios miembros del tribunal son afiliados del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG), que es el mayoritario. Y consideran que esta circunstancia les quita validez.

"No tienen fundamento"

Este medio se ha puesto en contacto con el secretario general del SIPLG , Miguel Fernández, para poder contrastar esa información. El también policía local sostiene que como son la sección sindical mayoritaria “es bastante probable que varios miembros del tribunal sean del SIPLG". Sin embargo, asegura que "la única persona a la que podíamos elegir los sindicatos, no es del nuestro. Con eso creo que ya está todo dicho".

Sobre las preguntas y las dudas al respecto que señalan a su sindicato por formar parte del tribunal, Fernández considera que no tienen fundamento. Especialmente las que se refieren al dron y al fraude fiscal, ambas dentro de temario según sus palabras. Con respecto al “Código Alfa”, el representante del SIPLG dice es algo que se conoce en el ámbito de las emergencias y la policía de Granada, pero que en cualquier caso cualquier aspirante podía entender su significado "por el contexto de la pregunta".

Por otra parte, la Policía Local de Granada niega cualquier sospecha sobre la imparcialidad y limpieza de estas oposiciones. Fuentes del cuerpo aseguran que todo lo referente al examen “se ciñe a lo que está tasado en la orden de la Junta de Andalucía". Sobre el "Código Alfa", dicen que es un sistema a nivel andaluz que sirve para traslado de personas que han sufrido un infarto. "Si alguno de los opositores piensa que no se adecúa a lo establecido en el temario puede impugnarlo".

En otras ocasiones se ha hecho así y se ha eliminado alguna de las preguntas conflictivas. Si eso sucede, el resto se prorratean para que se pueda calcular la nota igualmente. La pregunta del fraude fiscal, dicen en la Policía Local, entra dentro del Código Penal y por lo tanto “ahí no hay duda” y con respecto a la del dron "tampoco las hay porque además se ha puesto recientemente en la oposición de Armilla y Torremolinos”. Las mismas fuentes creen que “la gente muchas veces hace alegaciones sin fundamento ninguno".