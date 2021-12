La Fiscalía pide también la libertad para Juana Rivas y recurre contra el auto del juez Piñar que se la niega

Nuevo espaldarazo judicial para Juana Rivas. Horas después de que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción (CIS) Matilde Cantos en el que cumple condena haya ampliado su tercer grado penitenciario para que no tenga que regresar a prisión a partir de Navidad, la Fiscalía General del Estado reclama también su puesta en libertad. El Ministerio Fiscal se suma de este modo a la defensa de la granadina y recurre ante la Audiencia de Granada el auto del juez Piñar que le negaba esa posibilidad hace tan solo una semana.

La Fiscalía entiende que hay varios motivos por los que es conveniente que Rivas pueda disfrutar ya de su libertad. Entre ellos, que ha cumplido con sus responsabilidades civiles, tiene reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia que le fue impuesta. Cabe recordar que Juana fue condenada en primera instancia a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores y que dicha pena se le ha rebajado en dos ocasiones (la última tras el indulto parcial del Gobierno) hasta quedarse en el año y tres meses que actualmente cumple.

Otro de los motivos que aduce el Ministerio Fiscal para reclamar la puesta en libertad de Juana Rivas es que su expareja, el italiano Francesco Arcuri, no se ha opuesto a esta medida de gracia. También se considera relevante que "los tribunales italianos le hayan concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño, lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de visitas por parte de la Sra. Rivas".

Dureza contra el juez Piñar

Por otra parte, la Fiscalía se opone duramente al auto del juez Piñar con el que le negaba la libertad. El magistrado consideraba en su escrito que Juana podría volver a reincidir por su conducta en Italia, que no había mostrado arrepentimiento y que uno de sus hijos habría sufrido presuntos abusos sexuales bajo su guarda y custodia. Sobre ello, la defensa de la granadina sostiene que son "mentiras" y que insinuar el ataque contra el menor es "repugnante". Al respecto, la Fiscalía también considera que el juez se ha extralimitado.

"La Fiscalía entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el auto recurrido son puramente personales". A juicio del Ministerio Fiscal, el magistrado no obra de manera justa en su auto porque "no ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la Sra. Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno".

Fuentes del caso sostienen que la decisión de la Fiscalía General del Estado no ha sentado bien en el mundo jurídico granadino porque aprecia argumentos que no se ajustan a la causa. Entre otras cuestiones porque la defensa de Arcuri no ha solicitado la libertad de Juana, sino que en realidad lo que hicieron sus letrados fue no oponerse a que se le concediera, pero no pedirla. No obstante, más allá de ese argumento, la Fiscalía explica que la petición de libertad que hacen al recurrir el auto se debe a preservar "el superior interés de los niños a recuperar y normalizar la relación con su madre". En todo caso, la decisión judicial que se tome sobre el auto del magistrado y los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la defensa de Juana Rivas, no se prevé que se resuelvan hasta después de Navidad.

Reencuentro con sus hijos

Lo que sí ocurrirá durante estas fiestas navideñas es que Rivas se podrá reencontrar con sus hijos y que lo hará de una forma mucho más favorable para sus intereses. Después de que la Junta de Tratamiento del CIS en el que está cumpliendo condena le haya aumentado el tercer grado, Juana no tendrá que volver a dormir más en prisión y podrá hacer una vida relativamente normal. Estará en un régimen de semilibertad al estar controlada con una pulsera telemática.

Los recursos presentados contra la decisión del juez Piñar de concederle la libertad tras el indulto parcial del Gobierno buscan no ya que Juana Rivas pueda salir de la cárcel, puesto que lo hará a partir del 22 de diciembre en cuanto tenga el dispositivo telemático, sino que pueda prescindir de él y viva de nuevo una vida en completa normalidad. Cabe recordar que su condena no expira hasta el verano que viene. Además, la Justicia italiana aún tiene que pronunciarse sobre la patria potestad de los niños y esa decisión no se tomará hasta marzo.