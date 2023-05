La Justicia archiva la causa contra el ex alcalde de Castilléjar acusado de vender una finca familiar para instalar una macrogranja

El caso contra el ex alcalde de Castilléjar y alto cargo de la Diputación de Granada, Jesús Raya (PSOE), ha quedado archivado. El Juzgado de Instrucción de Huéscar ha decidido el sobreseimiento provisional de la pieza al entender que no concurren las causas de presunta prevaricación administrativa por las que se le denunció al vender una finca familiar para construir un cebadero de cerdos, mientras era regidor municipal. La querella, interpuesta por la plataforma civil 'Salvemos el Altiplano' en 2020 pedía incluso que se le investigase por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El escrito de archivo, al que ha tenido acceso este medio, se basa en un informe de la Fiscalía de Granada en el que se señala que no se habría incumplido la normativa urbanística cuando se vendió el terreno en 2015. Los hechos denunciados por la plataforma civil 'Salvemos el Altiplano' ocurrieron entre junio y septiembre. En dicho periodo, Jesús Raya, tras revalidar su condición de alcalde de Castilléjar, llegó a un presunto acuerdo con un empresario porcino para venderle dos terreno pertenecientes a una finca familiar. Venta que pasó por el pleno municipal en septiembre, recibiendo el respaldo y haciéndola oficial.

El problema es que, según se señalaba en la querella original, la finca, vendida para construir un cebadero de 1999 cerdos y que se ubicaba a menos de 500 metros de algunas viviendas, se ubicaba sobre parcelas que estaban clasificadas como suelo “no urbanizable”, asunto que quedó resuelto a través del Proyecto de Actuación aprobado por el propio Consistorio del que era alcalde entonces Raya. Además, según 'Salvemos el Altiplano', la venta se realizó a un precio “muy superior” al de otras fincas de similares características.

Un año después de presentarse la denuncia, y justo cuando las diligencias previas iban a caducar en noviembre de 2021, se amplió el plazo de investigación. Un hecho que coincidió justo con la dimisión del entonces alcalde de Castilléjar, Jesús Raya. En aquel momento, Raya argumentó que dejaba su puesto como regidor por “cansancio” y “motivos personales”, pero desde la plataforma siempre se ha puesto en duda este extremo porque no dejó su cargo como gerente de la empresa provincial de suelo, Visogsa, perteneciente a la Diputación de Granada.

Un archivo en dos partes

Con el periodo de investigación ampliado y tras un informe de Fiscalía a favor de los intereses de Raya, en abril de 2022 se procedió al archivo provisional de la causa al entender el Ministerio Fiscal que no concurren las causas que se denuncian como presunta prevaricación administrativa. Si bien la plataforma presentó su propio recurso, la Audiencia de Granada lo ha desestimado en febrero de 2023, haciendo oficial un sobreseimiento del que no han sido informadas las partes hasta ahora.

De esta forma, el caso contra el exalcalde queda paralizado a la espera de que, antes de que prescriba el presunto delito, se puedan presentar nuevas pruebas o se presente otro recurso de apelación. En principio, desde la plataforma 'Salvemos el Altiplano' no tienen previsto actuar en estos momentos contra el archivo, aunque no descartan hacerlo en el futuro puesto que están recopilando nuevos datos que pretenden aportarlos como pruebas. Sí mantienen su argumentario de que Jesús Raya tiene “mucho poder” a nivel provincial y que ese hecho ha jugado a su favor para que los tribunales le den la razón.

Por su parte, Raya defiende su inocencia en todo lo sucedido, al tiempo que sostiene que lo publicado por este medio -haciéndose eco de las informaciones que se han ido sucediendo- ha servido para que diversas personas le hayan insultado, acosado y dicho “muchas mentiras”: “El motivo de mi dimisión como alcalde queda demostrado con este documento que no fue por la denuncia. Muchas personas saben que fue por motivos personales. La muerte de mi madre y un proceso de ansiedad me aconsejaban dejar el cargo y, de paso, servía para que el pueblo conociera a Emilio Sánchez como alcalde. A los militantes no les habrá gustado su gestión cuando no ha sido elegido para representar al PSOE en las elecciones municipales”, ha escrito Raya en redes sociales.