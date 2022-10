Muere Jesús Candel 'Spiriman', el médico granadino que sacó a la ciudad a la calle por la sanidad pública

Jesús Candel 'Spiriman' (Granada, 1976) ha fallecido. El doctor granadino que revolucionó las calles de la ciudad de la Alhambra sacando a miles de personas en manifestación por la sanidad pública, ha muerto tras no superar un cáncer que tenía desde hacía casi dos años. Una enfermedad que él mismo relató desde el comienzo, dejando claro que su diagnóstico no era favorable y creando también una unidad para enfermos con esta patología conocida como UAPO.

De 'Spiriman' a Jesús Candel: el antihéroe que ha movilizado a Granada contra la fusión hospitalaria

Conocido por movilizar a Granada entre 2016 y 2017 para defender principalmente que la ciudad mantuviese dos hospitales generales y no hubiese una fusión entre ellos que dividiese las especialidades, llegó a convertirse en un rival para la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que además de revertir las fusiones de este tipo en Andalucía, acabó cesando a gran parte de la cúpula de la Consejería de Salud. Siempre polémico, su trayectoria como figura pública no ha dejado a nadie indiferente, incluso hasta su final al no haber dejado de contar cómo el cáncer le debilitaba, pero él seguía intentando superarlo.