Nace en Granada una plataforma contra el cierre del centro de Infecciones de Transmisión Sexual

Una plataforma ha surgido en Granada contra el cierre del centro de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que acusa a la Junta de Andalucía de “desinformación” en cuanto a la estrategia que se pretende implementar y la “falta de respuestas” a las personas usuarias. Fuentes de la Consejería de Salud niegan la mayor y aseguran que “el centro no se cierra” sino que “convivirá” en “un nuevo modelo de coordinación” entre los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria.

'No al cierre del Centro de ITS', que así se llama la plataforma conformada por la asociación LGBTI+ Granada Visible, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo, la Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), defiende “mantener un recurso específico” como es el centro de ITS “a la vez que se dota a la atención primaria de un papel esencial”.

La Consejería mantiene que la atención multidisciplinar entre atención primaria y atención hospitalaria obedece a un nuevo modelo presentado hace un par de semanas en Cádiz y que aborda “la integración de seguimiento y consulta en historia digital, así como derivaciones y tratamientos y agilizar los tiempos de respuesta y los circuitos son algunos de los objetivos de este nuevo modelo que se está pilotando en Sevilla”, donde también hubo polémica hace un par de años.

A juicio de la plataforma, el centro ITS de Granada es “un recurso especializado y referente en el abordaje de la salud sexual que lleva funcionando en Granada desde hace décadas” y cuyo cierre supondría “un recorte de los servicios públicos sanitarios dirigidos al tratamiento y la prevención de las ITS”. “La evidencia científica resalta que se trata de herramientas esenciales para conocer mejor la epidemiología del VIH, monitorizar precozmente posibles cambios en los patrones de transmisión y mejorar la prevención y el control tal y como han venido manifestando el Grupo EPI-VIH como el Grupo EPI-ITS”, comunica la plataforma. Cabe recordar en ese sentido que un recorte de 100.000 euros de la Junta obligó al cierre de la casa de acogida para personas con VIH de Cruz Roja Granada.

La situación es “más grave aún” si se tiene en cuenta “la desinformación que existe en cuanto a la estrategia que se pretende implementar y la falta de respuestas a las personas usuarias”. En este sentido, la plataforma entiende que “es preciso fortalecer las distintas puertas de acceso de la ciudadanía, siendo necesario, por un lado, mantener los recursos específicos que existen al mismo tiempo que, por otro lado, se dota a la atención primaria de un papel esencial en el diseño de una estrategia que contemple todas las realidades y recursos”.

La plataforma hace una “llamada urgente” a las autoridades competentes, a los responsables políticos y a la sociedad en general a tomar conciencia de la importancia del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Granada y a actuar para evitar su cierre. PSOE, Por Andalucía y CCOO se han posicionado contra ese cierre en las últimas semanas. La plataforma destaca que el cierre del centro de ITS de Granada “tendría un impacto devastador porque desempeña una función clave en materia de salud pública, prevención y tratamiento, y se ha constituido como un espacio seguro y de confianza para abordar realidades relacionadas con la salud sexual y libre de estigmas”.

'No al cierre del Centro de ITS' ha lanzado una recogida de firmas en redes sociales dirigida tanto a personas individuales como a todo tipo de organizaciones (colectivos sociales, partidos, sindicatos, etc.) con el fin de recabar el máximo de apoyos contra el desmantelamiento de este recurso específico. Por ahora han obtenido en menos de una semana más de 2000 firmas, entre las que se incluyen 29 organizaciones.