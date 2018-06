Podemos critica la situación de las temporeras en la provincia y pide defender sus derechos fundamentales

Las trabajadoras marroquíes en la recogida de la fresa "no solo son discriminadas en ocasiones a través de la sobre explotación laboral, que también venimos denunciando, sino que los hechos de violencia sexual ejercida sobre sus cuerpos, como los denunciados estas semanas, vulneran sobre todo derechos humanos fundamentales", según ha informado en una nota el partido.

A juicio de Podemos, "esta situación se da por ser mujeres, migrantes, provenientes de áreas rurales en Marruecos, tener escasos recursos económicos, desconocer el idioma en el país de recepción, tener dependencia absoluta de aquellos empresarios que no sean respetuosos con la legalidad laboral y su entorno, estar confinadas al ámbito privado de las fincas, no contar con posibilidades de desplazamiento autónomo fuera de la finca, estar lejos de una comisaría, no contar con las inspecciones necesarias que garantizan sus derechos laborales, no contar con suficientes mediadores, enfrentar tanto obstáculos en el acceso a la justicia como estereotipos interseccionales en los tribunales".

El partido ha criticado que "el objeto de esta discriminación es situar los intereses del mercado y las grandes empresas por encima de los derechos laborales", siendo una circunstancia de "extrema gravedad cuando, además, se deja a las mujeres en situaciones de absoluta vulnerabilidad ante la violencia patriarcal que se ejerce sobre su cuerpos. Son abandonadas por aquellos que, en lugar de velar por sus derechos, permiten que se sucedan una y otra vez hechos gravísimos como los conocidos en la provincia".

Asimismo, Podemos ha lamentado "el amparo e impunidad provista por la Junta de Andalucía y el resto de administraciones que miran para otro lado", por lo que ha instado a todas las instituciones a "actuar de inmediato y poner soluciones". "Cada caso de vulneración de derechos humanos que se pueda producir, justifica un modelo productivo que atenta contra la vida y genera riqueza a unos pocos a costa de los cuerpos y los derechos, una vez más, de las mujeres", han lamentado.

Por ello, desde diferentes áreas y secretarias de Podemos Andalucía se ha creado un equipo interdisciplinario con el objetivo de "proponer acciones efectivas que den soluciones a la situación, sin exponer o poner en peligro a las trabajadoras". "Entendemos que es fundamental plantear medidas preventivas concretas para garantizar los derechos de las mujeres temporeras desde una visión global, contado con ellas, y que desarticulen cualquier tipo de dispositivo que dificulte su acceso a la justicia o las ponga en peligro", han apuntado.

"Solicitamos que se pongan en funcionamiento real medidas de protección y reparación para las mujeres que enfrentan situaciones de explotación y violencia tanto sexual como laboral. Entendemos que es necesario mejorar la coordinación entre la administración local, autonómica, nacional y con los países de origen de las mujeres", han señalado.

En este sentido, Podemos ha subrayado que tanto el Ayuntamiento de Huelva, como la Junta de Andalucía y el nuevo Gobierno Central tienen en su poder "justificar y permitir que se sigan desarrollando estas vulneraciones de derechos de las mujeres, poniéndose de costado, o proteger los derechos de las temporeras". "Estamos decididos a trabajar, proponer y consensuar con todos los actores relacionados con la actividad de los frutos rojos, contando con las sus protagonistas las mujeres trabajadoras, y los diferentes grupos parlamentarios, para que los derechos de las mujeres sean entendidos como derechos", han indicado.

En ese marco, desde Podemos ha anunciado que asistirán a la manifestación organizada por diferentes sindicatos el 17 de junio, así como a todas aquellas movilizaciones que "busquen consensuar soluciones para las mujeres y, sobre todo, contando con las mujeres protagonistas de esta realidad. Creemos que es necesario extremar los cuidados para no sobreexponerlas, ni a aquellas que han denunciado ni a las que no lo han hecho pero están trabajando aún en la campaña", han concluido.