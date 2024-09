Absuelta definitivamente la periodista que fue condenada por informar de un sumario: “Llevaba esperando cinco años”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha decretado la firmeza de la sentencia que absolvía a la periodista onubense Raquel Rendón tras ser condenada a dos años de cárcel por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva por un delito de revelación de secretos por publicar noticias del sumario del caso del asesinato de Laura Luelmo.

Así lo confirma la resolución, consultada por Europa Press, que señala que se remite el documento a la Audiencia Provincial de Huelva para que se proceda a su archivo “definitivo”. Esto, después de que ni la acusación particular ni la Fiscalía hayan recurrido la sentencia absolutoria de la periodista ante el Tribunal Supremo (TS).

En declaraciones a Europa Press, Rendón ha señalado que tras confirmarse la absolución se encuentra “contenta y aliviada”, ya que “era lo que llevaba esperando cinco años” en los que ha mantenido “mucha cautela” tras “muchos palos”, por lo que, aunque se muestra “aliviada” “no me lo termino de creer”, pero “se acabó”.

En este sentido, ha afirmado que “han sido años de auténtica pesadilla y de calvario, muy difícil de gestionar” en los que ha sufrido “una depresión muy profunda” de la que “aún está saliendo”, aunque está “bastante recuperada” y poniendo de “su parte” para que “el futuro sea mejor”.

Asimismo, se ha mostrado “muy contenta” no solo por ella “sino por la profesión” porque “para mí es la profesión más bonita del mundo y creo que no nos merecíamos ninguno de los compañeros que esta losa pesara sobre nosotros y que no pudiéramos desarrollar bien nuestro trabajo”, ha remarcado.

“Quiero dar las gracias a los magistrados que me absolvieron, a mi abogado, que se lo ha currado muchísimo y he sentido siempre que ha estado ahí a mi lado, a mi psicólogo, porque ha sido el que ha conseguido reconducirme, porque de verdad que lo he pasado muy mal en estos años. Y, por supuesto, a mi gente, a los que me han cuidado, me han querido y me han dado siempre una mano para que salga del pozo”, ha concluido.