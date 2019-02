SecureKids, una app desde Málaga para promover que los menores hagan un uso seguro del móvil

Una startup malagueña ha desarrollado SecureKids, una aplicación que permite a los padres gestionar y controlar de forma remota un uso correcto y seguro de los móviles por parte de sus hijos. Cada vez son más los menores que tiene acceso a dispositivos móviles. Según Unicef, hay más de mil millones de menores con móviles en el mundo. En España las cifras van cada vez en mayor aumento: un 26% de menores de 10 años usan algún tipo de dispositivo -smartphone o tablet-, y este índice que crece hasta el 95% en los niños de 15 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

La app de SecureKids permite a los padres limitar aplicaciones, controlar el acceso a páginas web, bloquear llamadas, o incluso conocer la localización del dispositivo en cualquier momento. Esta aplicación, disponible para Android, cuenta actualmente con 70.000 usuarios en todo el mundo.

Un estudio desarrollado por SecureKids revela que las mayores preocupaciones de las familias son conocer dónde están sus hijos y la adicción a las nuevas tecnologías. Lo más utilizado por los padres son los filtros para limitar el acceso a páginas de un contenido determinado, y el bloqueo de aplicaciones que consideran inadecuadas o que pueden provocar cierta adicción. “Nuestro sistema no solo protege al menor cuando navega por Internet con opciones de filtros y bloqueos, también promueve que se haga un uso correcto de la tecnología con la función de descanso, para que el menor no pueda utilizar el dispositivo durante una franja de tiempo y así, no inducir a una posible adicción”, dice Daniel Otalecu, uno de los fundadores de SecureKids. Este joven emprendedor, que atravesó una complicada etapa de adicción a la tecnología siendo adolescente, conoce bien los efectos nocivos de abusar de los dispositivos.

Según la estrategia nacional del Ministerio de Sanidad, el 18% de los jóvenes entre 14 y 17 años realizan un uso compulsivo de Internet. En este sentido, la función de descansos en la app de SecureKids es una de las más valoradas y utilizadas entre los usuarios, ya que permite limitar el tiempo de uso del dispositivo, sobre todo en horas de descanso, de estudio o los fines de semana.

Apps de comunicación y juegos, las más bloqueadas

Las principales restricciones que realizan los padres son, según SecureKids, el acceso a servidores de correo, el uso de navegadores para evitar búsquedas en la red, y de Youtube, el rey de las apps multimedia. En cuanto a redes sociales, las apps que se suelen limitar son Facebook, Skype, Instagram y Whatsapp.

Los videojuegos también son de los contenidos más controlados por las familias por su alto nivel de adicción. De hecho, La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido de forma reciente en su Clasificación Internacional de las Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados la adicción a los videojuegos como un trastorno de salud, ya que un abuso de los juegos virtuales causa ansiedad y malestar psíquico.

Además, también se utilizan filtros de contenido como el bloqueo de pornografía (31,5%), drogas (29,4%) y violencia (16,1%).

Sobre SecureKids

SecureKids es el producto de una startup malagueña que nació en 2015 con la misión de fomentar el uso seguro y correcto de los dispositivos móviles en menores. Su app de control remoto para dispositivos Android tiene una versión gratuita, es una de las mejor valoradas según el directorio de Internet Segura For Kids (IS4K) y cuenta con más de 70.000 usuarios registrados en todas partes del mundo, un 15% en España. Además, ha desarrollado una versión corporativa para empresas, que permite aumentar la productividad de los empleados.

Este proyecto ha sido finalista de Cybersecurity Ventures, el programa de aceleración de ciberseguridad de INCIBE, y ha sido seleccionado en la edición 2018/2019 del Programa Minerva, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone, donde actualmente está siendo mentorizado.